Alleen bij ons: eerste videodagboek van Sennek op weg naar Songfestival TDS

29 april 2018

10u37

Bron: VRT 0

Gisteren, zaterdag, is onze landgenote Sennek op het vliegtuig gestapt naar Lissabon. Daar zal ze op 8 mei als vierde aantreden in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Ze houdt tijdens haar avontuur in Portugese hoofdstad een videodagboek bij. Kijk mee.