Alle songs uit de eerste halve finale gewikt en gewogen Mark Coenegracht

07 mei 2018

21u22 0 Eurovisiesongfestival Negentien landen knokken dinsdagavond in de eerste halve finale van het 63ste Eurovisie Songfestival voor tien plaatsen in de grote finale van zaterdag. De kandidaten traden maandagavond een eerste keer op en werden beoordeeld door de vakjury’s. Dinsdagavond kan de wereld kennis maken met de vocale prestaties. En zal aan het einde van de show bekend worden gemaakt welke tien landen zich hebben geplaatst voor de finale.

Opvallend voor deze eerste halve finale is de sobere aanpak van de programma-makers. Er zijn weinig video-elementen en weinig groots spektakel. Soberheid troef, zowel bij veel songs, als bij de visuele uitwerking ervan. De stijlbreuk die al een paar jaar geleden begon, is nu helemaal duidelijk.

Wij keken tijdens de laatste generale repetitie naar de live-prestaties van de kandidaten. Je kan onze commentaren vergelijken met wat de kandidaten straks live presteren, of nu al kennis maken met de video’s die eerder werden verspreid.

Azerbeidjan, Aisel, ‘X My Heart’

Voor het allereerste liedje van dit Songfestival ging Azerbeidzjan shoppen bij de Griekse componist Kontopoulos en de Zweedse tekstschrijver Sandra Bjurman. Aisel zelf huppelt wat rond in een wapperend wit kleed in een voor haar duidelijk te moeilijk popdeuntje van dertien in een dozijn dat op een Songfestival altijd wel links en rechts punten sprokkelt.

IJsland, Ari Olafsson, ‘Our Choice’

Ari is amper 19 jaar oud, maar zingt al sinds zijn elfde. In 2015 nam hij deel aan ‘The Voice of Iceland’. En nu dus aan het Songfestival. Met een liedje dat geen seconde blijft plakken, klef en belegen is en te veel gepikt van ouder Songfestivalwerk. Wat jammer is, want Ari kan wel een stukje zingen. Terug naar IJsland en een betere song zoeken.

Albanië, Eugent Bushpepa, ‘Mall’

Eugent kiest voor een Albanese boodschap waar we dus niks van verstonden in een song die niet blijft kleven. Op het podium staan een van jetje gevende gitarist en drummer, al is dat maar voor de show, want alle muziek staat op (digitale) band. In plaats van een goeie song, is dit vooral drie minuten ‘kijk-ik-kan-echt-wel-zingen’.

België, Sennek, ‘A Matter of Time’

Hierover kon u inmiddels al zowat alles over lezen en horen. Laura Groeseneken is Sennek en wil ons land fier maken met ‘A Matter of Time’. Voor haar kennismakingsfilmpje werd Laura de Taag opgestuurd op een zeilboot. Visueel ziet haar song er prima uit en vocaal doet de zangeres precies wat we van haar mochten verwachten: een perfect gave prestatie neerpoten met één van de betere liedjes van deze eerste halve finale. Ze zingt ontspannen, lacht naar het publiek, komt zelfzeker over. Wat ons betreft, ruim voldoende voor een ticket naar de finale.

Tsjechië, Mikolas Josef, ‘Lie To Me’

Mikolas wil overtuigen met een pop-hip hop deun, die heel even aanstekelijk werkt, met dank aan de trompetten, maar toch al vlug gaat vervelen. Gelukkig krijgt het oog ook wat zodat we deze Mikolas met zekerheid zaterdag zullen terug zien.

Litouwen, Ieva Zasimauskaité, ‘When We’re Old’

Dit jaar liggen de zangeressen graag languit op het podium. Aisel deed het als eerste, Ieva doet het ook. Ze hebben allemaal goed gekeken naar Portugal vorig jaar en gaan voor intimistische boodschappen. De Litouwse zangeres heeft wel een leuk stemmetje, maar haar song bloeit nooit echt open, ook al staat de man van haar leven aan het einde van het liedje plots naast haar.

Israel, Netta Barzilai, ‘Toy’

Zes landen gegaan, en daar is Israel, al weken geleden uitgeroepen, tot één van de super-favorieten. Netta staat voor een krachtige stem en een vocaal loopje. Een liedje dat zonder concurrentie wint of niks zal doen. De Songfestival-diehards zijn er wild van, maar telt dat ook voor het Grote Publiek? Vocaal voldeed Netta wel aan de verwachtingen. En verrassen doet ze ook. Vestimentair, met een opvallende act en met een opmerkelijke song.

Wit-Rusland, Alekseev, ‘Forever’

Na het hectische gepomp van Israel, komt Witrussische Nikita met een mid-tempo, dramatisch klinkende popsong met een rode roos in de hoofdrol. Een pak muzikale clichés in drie minuten bij elkaar geplakt. Waar hebben we dat nog gehoord en gezien?

Estland, Elina Nechayeva, ‘La Forza’

Even recht gaan zitten, want deze Elina gaat brokken maken. Zingen kan ze, deze geschoolde soprano, die eerder al in lokale tv-muziekwedstrijden was te zien. Met een indrukwekkende jurk, waarmee technish flink gespeeld wordt, heeft ze de kijkers zeker al visueel mee. Vocaal is haar ‘La Forza’ van het klassieke te veel wat ons betreft. Geef ons dan maar een Andrea Bocelli. Of zal Europa toch kiezen voor muzikale uithalen? Hou uw glas alvast even wat beter vast zodat het niet kan breken…

Bulgarije, Equinox, ‘Bones’

De enige groep in deze eerste halve finale, maar dan wel samengesteld uit individueel talent uit Bulgarije en Amerika. Het dramatisch klinkende ‘Bones’, dat nooit echt openbloeit, kan ons echt niet bekoren.

Macedonië, Eye Cue, ‘Lost And Found’

Electronische dance-muziek uit Macedonië. Dat doet al eens de wenkbrauwen fronsen bij mensen. Dat is dit keer niet anders, ook al werd de intro speciaal vooraf visueel ingeblikt. Aan deze inzending klopt zowat niks. Flets liedje, barslecht gezongen, slecht in beeld gebracht. De ideale drie minuten voor uw sanitaire stop of het aanvullen van chips en drank.

Kroatië, Franka, ‘Crazy’

Hop, nog een mid-tempo-popdoorslagje, en nog wel geschreven door Franka zelf. Jammer, maar helaas, een poging die we snel willen en kunnen vergeten. Veel gejammer, veel gekerm en een liefdesding dat we liever niet te vaak meer willen horen.

Oostenrijk, Cesar Sampson, ‘Nobody But You’

Popdeun met enige gospelsaus overgoten, waarbij Cesar gevaarlijk hoog op een platform zijn ding mag doen, om dan een loopje langsheen het publiek te maken. ‘Nobody But You’ zal met zekerheid een dikke hit worden in Oostenrijk, maar elders zal het toch net iets te veel cliché zijn om te scoren.

Griekenland, Yianni Terzi, ‘Oniro Mou’

Griekenland koos voor een etnisch mid-tempo liedje en Yianno Terzi, dochter van een lokaal populaire zanger. Yianni zocht tien jaar muzikaal succes en doet die poging nu over in het Songfestival. We twijfelen erg of dat zal lukken. Al was het vuurwerk wel de moeite om te zien.

Finland, Saara Aalto, ‘Monsters’

Saara heeft wat met wedstrijden. Ze werd in Finland tweede in ‘X Factor’ en ‘The Voice of Finland’. In een circusachtige act bewijst ze dat ze kan zingen terwijl ze vertikaal vastgemaakt op een platform ronddraait. Maar ‘Monsters’ is veel te veel ‘old school Songfestival’ om vandaag nog voor een verrassing te kunnen zorgen.

Armenië, Sevak Khanagyan, ‘Qami’

Een trage plakker in het Armeens. Dat durft al eens donker en zwaar klinken. En dat doet ‘Qami’ dan ook volledig. Mooie vocale oefening van Sevak, ook al met enige ‘The Voice’-ervaring, maar met een song die nooit brokken kan maken in Europa. En daarbuiten.

Zwitserland, Zibbz, ‘Stones’

Het eerste en meteen enige duo in deze halve finale. Zus en broer Corinne en Sten wonen in Los Angeles, maar verdedigen de eer van Zwitserland in een showtje met veel Amerikaans gevoel. Met een compleet overbodige Sten overigens, al moest het podium natuurlijk ook gevuld raken. ‘Stones’ waren we al vergeten voor het nummer ten einde was.

Ierland, Ryan O’Shaughnessy, ‘Together’

Een gevoelige ballade kan maar werken als het perfect wordt gezongen. Precies wat Ryan niet perfect doet. Mooi plakkertje dat wel, maar zelfs de sneeuw die plots uit de hemel valt kan deze vocale prestatie van de Ier niet redden. Jammer, maar helaas.

Cyprus, Eleni Foureira, ‘Fuego’

Uptempo en dance. Dat moet werken aan het einde van een lange Songfestivalrit. Eleni doet dat voortreffelijk. Sensueel in beeld gebracht, vocaal aanstekelijk. De indrukwekkende haardossen zijn een wezenlijk onderdeel van het visuele spektakel. De oosterse klanken goed geïntegreerd in het poppie deuntje. Zonder twijfel één van de favorieten van dit Songfestival.

Volgende drie, al geplaatste, landen mogen hun song voorstellen

Portugal, Claudia Pascoal, ‘O jardim’

Intiem en traag. Wat Salvador Sobral kon, namelijk het Songfestival voor Portugal winnen, moeten wij ook kunnen. Zoiets moet Claudia Pascoal gedacht hebben. Jammer maar helaas, zo’n geweldige zangeres is Claudia niet. Wat bij bleef was vooral haar purperen pruik. In Portugal nu al een giga-hype. In geen enkele winkel nog te vinden. Of ‘O jardim’ straks ook zo’n succes zal worden is een andere vraag.

Spanje, Alfred & Amaia, ‘Tu cancion’

Met hun plakker ‘Tu cancion’ lijken ze haast een kopie te brengen van de Portugese inzending. Wél beter, geloofwaardiger, krachtiger. Aardige deun, goed gezongen. Zo’n typische Festivaldeun die overal wel wat punten meesleurt.

Engeland, SuRie, ‘Storm’

Ongetwijfeld één van de betere Engelse inzendingen van de voorbije jaren, toen Engeland steevast helemaal onderaan eindigde, maar toch zeker geen super-kanshebber. SuRie kan zingen, ‘Storm’ is een behoorlijke deun, maar ook niet echt veel meer dan dat.