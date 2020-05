Alex Callier zwaar onder vuur om afwezigheid Hooverphonic op Songfestivalnummer: “Misplaatst divagedrag” LOV

17 mei 2020

08u54 104 Songfestival Zaterdagavond vond het ‘alternatieve’ songfestival plaats, dat niet kon doorgaan door de coronacrisis. Het werd een show die hoop moest geven in moeilijke tijden en werd live uitgezonden in 45 landen. Het hoogtepunt was ‘Love shine a light’, het nummer waar alle landen aan meewerkten, behalve ons land. Eerder besliste Alex Callier dat Hooverphonic niet zou meedoen omdat hij het geen goed nummer vindt.



Om de kijkers een hart onder de riem te steken, kwamen alle deelnemers samen in het slotnummer ‘Love shine a light’. Dat is een cover van het winnende lied uit 1997 door Katrina and the waves, die zelf ook een gastoptreden maakte. De grote afwezige: Hooverphonic. Als enige uit de 41 deelnemende landen deed België niet mee aan het nummer.

In ‘Gert Late Night’ onthulde Alex Callier zijn beslissing donderdag al. “Dat is dwarsliggen Alex, waarom doen we niet mee?”, vroeg James Cooke hem. “Omdat het een kutnummer is”, zei Alex kort. “Ik doe dit 25 jaar en heb nog nooit iets gedaan tegen mijn goesting. Ik heb mij ingeschreven omdat ik dan zelf de productie en act mocht bepalen.”

En dat zint de Songfestivalfans niet. Op Twitter werd Callier zwaar onder vuur genomen voor zijn beslissing. “Ben al jaren enorm fan van Hooverphonic, maar dat de band (ik vermoed Alex Callier) namens België weigerde mee te doen aan het gezamenlijke #ShineALight omdat de song hen niet aanstond, vind ik op zo’n avond misplaatst divagedrag”, schrijft een Twitteraar. Heel wat mensen delen dezelfde mening. “Een Schaamte voor België” of “hoe groot kan je ego zijn?” zijn maar enkele van de reacties.

Omdat Alex Callier het geen schoon liedje vindt, deed België niet mee aan Love Shine a Light. Hoe groot kan je ego zijn? #eurovision Ines(@ InesP__) link

Ik schaam mij echt een beetje voor m’n land nu. Iedereen werkt daaraan samen, da’s zo het mooie moment van verbinding in die show. En wij doen niet mee want Alex Callier is geen fan van dat nummer ... 🙄 Ulrike⁷ 𖧵 ⟭⟬(@ taerashbag) link

Ben al jaren enorm fan van @HooverphonicOff maar dat de band (ik vermoed Alex Callier) namens België weigerde mee te doen aan het gezamenlijke #ShineALight omdat de song hen niet aanstond, vind ik op zo'n avond misplaatst divagedrag. #Eurovision David Janssen(@ David_Janssen) link

Alex Callier is ne omhoog gevallen mens in @opVIER bij Gert late night zei hij al dat hij Love shine a light een afschuwelijk nummer vond en nu heeft hij als enige land geweigerd mee te doen. Een Schaamte voor België! @VTMNIEUWS @vrtnws @HooverphonicOff #eisnieuweartiestesc2021 Steve Van de Voorde(@ Steve_Zowietje) link

#AlexCallier bevestigt nog maar eens wat een ongelooflijk fijne kerel ie wel is.

Niet met de rest van de deelnemers van #eurovision "Love Shine A Light" willen zingen omdat ie het een kutsong vindt.#ShineALight on Alex, he is in a dark place. Robin Cox(@ ambrasjes) link