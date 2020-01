“Jeangu Macrooy wordt Nederlandse inzending Eurovisiesongfestival” SDE

09 januari 2020

20u34

Bron: AD 0 Eurovisiesongfestival Jeangu Macrooy (27) gaat Nederland in mei vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival. Dat meldt het AD donderdagavond op basis van "zeer betrouwbare bronnen". De manager van Jeangu leek het gerucht kort daarvoor in de uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ nog te ontkennen. De AVROTROS was donderdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

NPO Radio 2-dj Timur Perlin stelde zondag nog dat Nederland een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Ingewijden vertelden eerder deze week aan Shownieuws dat Jordan Roy de opvolger van Duncan Laurence zou worden, maar de zanger liet donderdag aan Shownieuws doorschemeren dat hij zelfs helemaal nog niet is gevraagd. "Als AVROTROS het zou willen: ik zou het doen", aldus Jordan. Volgens het AD is die vraag nu effectief gekomen, al blijft het management van Macrooy ontkennen.

“Meedoen aan het Songfestival zou wel heel gaaf zijn”, zegt manager Pieter Perquin, die verder vriendelijk maar beslist alles tegenspreekt in het AD. Vanuit zijn functie kan hij onmogelijk anders, de organisatie verbiedt de deelnemende artiest en zijn management om voortijdig over de deelname te spreken.

Het Eurovisiesongfestival vindt in mei plaats in Rotterdam Ahoy.

Jeangu verhuisde in 2014 vanuit Suriname naar Nederland. Een van de redenen daarvoor was zijn geaardheid. “Ik voelde me gewoon nooit aangetrokken tot meisjes. Op mijn vijftiende kon ik mijn afwijkende gevoel een naam geven. Homo, dus", vertelt hij daarover. “Maar ja, ik kon daar weinig mee in de machocultuur van Suriname. Het draaide altijd om meisjes versieren.” In Nederland is de zanger vooral bekend van optredens in ‘De Wereld Draait Door’, waar hij regelmatig muzikale odes brengt. Ook was hij in 2018 te zien als Judas in ‘The Passion’.