"Eurovisie Songfestival volgend jaar in Maastricht"

06 juli 2019

08u46

Terwijl Rotterdam zich nog hard maakt voor een Eurovisie Songfestival, zou organisator European Broadcasting Union (EBU) er allang uit zijn. Muziektempel MECC in Maastricht heeft daar namelijk de voorkeur, zeggen ingewijden tegen onze Nederlandse collega's van het AD.

Eerder leek burgemeester Annemarie Penn- te Strake van Maastricht zich al weinig zorgen meer te maken. “Wij zijn immers de meest Europese stad van Nederland”, vertelde ze in een interview. Volgens bronnen is de symbolische waarde, vanwege onder meer het Verdrag van Maastricht, ook dé reden van de EBU om het Songfestivalcircus te laten neerstrijken in de stad.

Andere argumenten: Maastricht heeft als knooppunt van drie landen een topografisch voordeel, er is een historische binnenstad en bij de EBU leeft de verwachting van een fikse financiële bijdrage. Kortweg: Maastricht is veel rijker dan Rotterdam. De kosten voor het houden van het jaarlijkse liedjesfestijn worden daar geraamd op zo’n 15 miljoen euro.

Formeel moet de knoop nog worden doorgehakt. De beslissing wordt genomen met de organiserende mediapartijen uit Nederland: de NPO, de NOS en omroep AvroTros die het Songfestival volgend jaar mei live op de buis brengen. Naast Maastricht en Rotterdam, zijn op papier ook Utrecht, Den Bosch en Arnhem nog in de race. Zij moeten een zogeheten ‘bidbook’ inleveren waarin exact is opgesteld hoe ze het evenement op poten willen zetten.

Gisteren trok Amsterdam zich terug. Volgens burgemeester Femke Halsema is de Ziggo Dome al bezet en is AFAS Live te klein. In augustus moet officieel bekend worden welke stad het Eurovisie Songfestival, dit jaar gewonnen door Duncan Laurence, in 2020 voor zijn rekening neemt.