Eurovisiesongfestival organiseert thuisconcerten BDB

27 maart 2020

17u30

Bron: ANP 0 Muziek Nu Nu het Eurovisiesongfestival dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis heeft de organisatie toch iets bedacht voor de kijkers. Vanaf 3 april geven de deelnemers thuisconcerten via YouTube. Dat werd vrijdag aangekondigd.

In elke aflevering zitten verschillende artiesten die ooit hebben meegedaan. Ook zijn er kandidaten te zien die dit jaar zouden optreden. Ze mogen hun eigen liedje spelen en coveren een andere Eurovisie-hit gekozen door fans.

De thuisconcerten zijn te zien via het YouTube-kanaal van het Eurovisiesongfestival en sociale media. Of ook Hooverphonic zal optreden, is nog niet duidelijk.