Eurovisiesongfestival niet in Israël? "Die geruchten zijn voorbarig" SVM

13 augustus 2018

20u53

Bron: Belga 0 Muziek De geruchten die dezer dagen de ronde doen dat de komende editie van Eurovisiesongfestival niet in Israël zal plaatsvinden zijn voorbarig. Dat verneemt persagentschap Belga van een bron bij de EBU, de European Broadcasting Union. Die organiseert het festival samen met de Israëlische openbare zender KAN. Vanwaar de alarmerende berichten dan komen? "Dat zijn potentiële lekken in de Israëlische pers om beslissingen in een of andere richting te forceren", klinkt het. De I sraëlische deelneemster Netta Barzilai won de recentste uitgave in Portugal met de song 'Toy'.

De eerste beslissing die moet genomen worden is, wie er financieel opdraait voor de organisatie van het festival. Tegen morgen moet duidelijk worden of Israël de 12 miljoen euro borg neertelt die als voorwaarde geldt om het evenement te mogen organiseren. De staatszender die het festival geacht wordt te 'hosten', is de zender KAN. Maar die heeft al laten weten dat ze zoveel geld niet hebben. Ze kijken daarvoor naar de regering-Nethanyahu, met als argument dat het festival een unieke kans is om het land Israël en zijn toeristische troeven in de etalage te zetten. Maar de Israëlische premier Benjamin Nethanyahu en zijn minister van Financiën Moshe Kahlon hebben van hun kant al laten weten dat niet de regering maar de zender KAN het geld op tafel moet leggen.

"Voorbereid op alternatieve scenario's"

"Er is rond deze tijd traditioneel overleg tussen de overheid en de omroep over de financiering van het songfestival. Dat is ook het geval in Israël dit jaar. We zitten in de fase waarin overleg wordt gepleegd. Finale beslissingen worden pas later deze maand genomen", zegt de bron bij de EBU. "Het spreekt voor zich dat we voor een groot evenement als dit voorbereid zijn op alternatieve scenario's."

Of er toch niet enorm veel politiek meespeelt bij dat op het eerste gezicht onschuldig lijkende liedjesconcours? "Deelnemende landen proberen zeker het festival in hun kraam te gebruiken, denk maar aan de editie in Oekraïne op het ogenblik dat het land in oorlog was met Rusland", zegt de bron. "Maar op zich blijft het festival an sich honderd procent apolitiek. Het is in deze tijden van polarisering juist heel belangrijk als teken van diversiteit. Het heeft meer dan ooit een verbindende functie."

Welke stad?

Met de 12 miljoen euro borg is Israël overigens nog lang niet uit de kosten. Het hele evenement kost circa 25 miljoen euro om te organiseren, maar dat betaalt zich op termijn terug vanwege de toeristische return.

Andere vraag die nog beantwoord dient te worden en die in het geval van Israël voor veel discussie kan zorgen: welke stad mag het festival 'hosten'? Wordt dat Jeruzalem? Tel Aviv? De havenstad Haifa? Of nog een andere stad? "Veel te vroeg om daar nu al over te speculeren", zegt de bron. "De procedure wordt nu opgestart en pas op het einde van deze maand of volgende maand zal er een antwoord komen." De Israëlische pers heeft dus nog een paar weken tijd om een en ander te lekken.