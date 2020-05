Eurovisiesongfestival in 2021 alsnog naar Rotterdam RL

16 mei 2020

23u26

Bron: Belga 6 Muziek Het Eurovisiesongfestival van 2021 vindt definitief plaats in mei in Rotterdam. Dat werd bekendgemaakt tijdens de speciale tv-uitzending "Eurovision: Europe Shine A Light", die zaterdag als alternatief voor het geannuleerde songfestival in 45 landen live werd uitgezonden. Rotterdam zegde vorige maand al toe weer gaststad te willen zijn.

Verschillende publieke omroepen waaronder NPO, AVROTROS en NOS gaven toen aan in principe door te willen, maar eerst moesten wel alle financiën op een rijtje worden gezet.

De organiserende omroepen zijn zich er naar eigen zeggen van bewust dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus het komende jaar van invloed gaan zijn op evenementen. Die ontwikkelingen laten zich op de lange termijn niet voorspellen. Daarom wordt de komende maanden door alle betrokken partijen gewerkt aan verschillende scenario's.

Wanneer het songfestival volgend jaar precies plaatsheeft is nog niet duidelijk. De komende weken en maanden worden meer details bekendgemaakt. Fans die nog kaartjes hebben voor het geannuleerde festival krijgen binnenkort een bericht over de mogelijkheid om kaarten te behouden dan wel geld terug te krijgen.

De festivalorganisatie maakte het nieuws bekend via onderstaande video

Hooverphonic 2021

Eerder raakte al bekend dat Hooverphonic, normaal gezien dit jaar de inzending voor België voor het Eurovisiesongfestival, ook in 2021 ons land zal vertegenwoordigen. In totaal hebben al 18 artiesten die dit jaar zouden strijden voor de eerste plaats op het songfestival aangekondigd dat ze volgend jaar opnieuw van de partij zijn.

“Iets om met elkaar naar uit te kijken”

De gemeente Rotterdam is tevreden dat ze het liedjesfestijn volgend jaar alsnog kan ontvangen. “Erg fijn dat de omroepen en de EBU opnieuw het vertrouwen hebben om samen met ons alsnog een onvergetelijke 65e editie van het Eurovisie Songfestival neer te zetten”, zegt de verantwoordelijk Rotterdamse schepen Said Kasmi. “Dat is een groot compliment voor al die mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam. Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken”, aldus Kasmi. “Iets om - zeker in deze moeilijke tijden - met elkaar naar uit te kijken.”

