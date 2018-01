Eurosongwinnaar Salvador Sobral zingt weer na harttransplantatie KDL

31 januari 2018

12u56 1 Muziek Voor het eerst sinds zijn harttransplantatie heeft Salvador Sobral weer wat van zich laten horen. De Portugese zanger, die vorig jaar het Eurovisiesongfestival won, plaatste op Facebook een korte video waarin hij achter de piano Landslide van Fleetwood Mac zingt. "Salvador heeft het gemist om voor jullie muziek te maken", staat in het onderschrift.

De bijna twee minuten durende video is het eerste beeld van de 28-jarige Salvador sinds hij weer op de been is. Hij onderging begin december een harttransplantatie en is momenteel aan het revalideren. De zanger liet eerder deze maand aan de BBC weten dat zijn herstel voorspoedig gaat. Salvador sprak zelfs de hoop uit dat hij in mei tijdens het komende songfestival in Portugal kan optreden.

Salvador won het Eurovisiesongfestival vorig jaar in Oekraïne. Met het nummer 'Amar pelos dois' haalde hij de meeste punten binnen.