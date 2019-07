Europees Hof van Justitie geeft Kraftwerk gelijk in muziekrechtenzaak rond ‘sampling’ HL

29 juli 2019

Het Europese Hof van Justitie heeft de elektronische muziekgroep Kraftwerk gelijk gegeven in een twintig jaar oude zaak rond 'sampling'. Twee Duitse muziekproducenten hadden een stukje muziek van twee seconden - een 'sample' - van Kraftwerk gebruikt in hun eigen liedje, waarop Kraftwerk beweerde dat hun rechten als producent geschonden werden. Met de uitspraak van het Hof van Justitie komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd.

De Duitse muziekproducenten Moses Pelham en Martin Haas hadden in het hiphopliedje ‘Nur mir’ uit 1997 een stukje muziek van twee seconden uit het liedje ‘Metall auf Metall’ van Kraftwerk uit 1977 gebruikt. Twee leden van Kraftwerk, Ralf Hütter en Florian Schneider-Esleben, stapten daarop naar de rechtbank tegen Pelham en Haas wegens schending van hun rechten als producent van het nummer.

Het Duitse Bundesgerichtshof vroeg het Europese Hof van Justitie om verduidelijking over de EU-regels inzake auteursrecht. Dat gebeurde nadat in 2016 het Duitse Grondwettelijke Hof Kraftwerk nog ongelijk gaf in de zaak. Als reden werd er opgegeven dat wanneer het gebruik van de sample zodanig verwaarloosbaar is, “de artistieke vrijheid voorrang neemt op de belangen van de eigenaar van de auteursrechten”.

Voorafgaande toestemming

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het samplen van een lied zonder voorafgaande toestemming een inbreuk zou kunnen vormen op het exclusieve recht van een producent om de reproductie van zijn werk te verbieden of toe te staan, zelfs als de gebruikte clip zeer kort is. Maar, in het geval dat een ‘sample’ door een artiest zodanig wordt gewijzigd dat het niet meer herkenbaar is, oordeelden de rechters dat er geen rechten zouden worden geschonden.