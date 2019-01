Eriksson Delcroix brengt vijfde album in vijf jaar tijd uit jv

07 januari 2019

17u50 0 Muziek The Riverside Hotel is het vijfde album van het duo Eriksson Delcroix in evenveel jaren tijd. Dan rekenen we wel ‘In Nashville Tennessee’ mee, de plaat die het muzikale koppel opnam in de studio’s van Jack White voor Records Store Day in 2015. De laatste worp van Nathalie Delcroix (Lais) en Bjorn Eriksson (Zita Swoon/Broken Circle Breakdown Bluegrass Band) ziet op 1 februari het levenslicht.

Het zijn cijfers die ons eerder aan de jaren zestig doen denken: vier albums plus één in vijf jaar tijd. Volgens de platenmaatschappij zal het duo - ook in het niet-muzikale leven een koppel - er nu wel even tussenuit knijpen. Maar de fans vinden voldoende luisterplezier met ‘For Ever’ (2014), ‘In Nashville Tennessee’ (2015), Heart Out Of Its Mind (2016), Magic Marker Love (2017) en nu dus ‘The Riverside Hotel’.

Die laatste plaat, afgelopen zomer ingeblikt, klinkt een pak vrolijker dan de vorige. “Eriksson Delcroix lijkt de happy days weer te hebben gevonden, waar de maan na een tiental biertjes helder schijnt”, luidt het. De opnames waren een “viering van het leven zelf in alle aspecten: leven, lachen, dansen en drinken”. De naam van de plaat is ontleend aan het bestaande hotel in Clarksdale, Mississippi. Bjorn Eriksson en drummer Alain Rylant hielden er halt tijdens hun Amerikaanse trip langs de zuidelijke staten, die ze tussen de opnamesessies door maakten.

Hieronder kan je de eerste single uit het album, Louisiana Hot, beluisteren.