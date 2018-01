Enrique Iglesias spant miljoenenrechtszaak aan tegen Universal TDS

24 januari 2018

22u08

Bron: BUZZE 0 Muziek Enrique Iglesias spant een rechtszaak aan tegen Universal Music Group. De Spaanse zanger vindt dat zijn voormalige platenmaatschappij hem systematisch te weinig royalty's uitkeert voor het streamen van zijn muziek. Dit meldt Billboard op basis van rechtbankstukken die woensdag zijn ingediend bij een federale rechtbank in Miami.

Enrique Iglesias wilde inzage in de boekhouding van Universal omdat hij naar eigen zeggen miljoenen misloopt. Zijn advocaten eisen bij de rechtbank dat Universal alsnog de misgelopen royalty's uitkeert en het tarief dat de artiest krijgt voor muziekstreams verhoogt.

''Het commerciële succes van Enrique Iglesias en Universal is redelijk uniek in de muziekindustrie met honderd miljoen verkochte albums en miljarden streams en hoge noteringen in de hitlijsten'', zegt Enrique's advocaat James Sammataro. ''Ondanks deze recordsuccessen heeft Universal er ten onrechte op aangedrongen dat artiesten zoals Enrique voor streams op dezelfde manier worden betaald als voor fysieke platen. En dat ondanks het feit dat Universal bij streams geen extra kosten hoeft te maken voor de productie en distributie van de albums. Artiesten, producers en tekstschrijvers zouden moeten meeprofiteren van de lagere kosten van streaming."