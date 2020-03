Enrique Iglesias en Ricky Martin samen op tournee BDB

05 maart 2020

13u35

Bron: ANP 0 Muziek Twee van de grootste latin-artiesten ter wereld bundelen hun krachten: Enrique Iglesias (44) en Ricky Martin (48). Het tweetal heeft aangekondigd komend najaar samen te gaan toeren door Noord-Amerika.

De zangers trappen hun tournee op 5 september af in Phoenix en betreden daarna onder meer het podium in Houston, Los Angeles, New York, Miami, Toronto en Washington DC. Op 30 oktober sluiten ze hun concertreeks af in Atlanta. Kaarten voor de shows gaan op 12 maart aanstaande in de verkoop.

Beide zangers wonnen meerdere belangrijke muziekprijzen in hun carrière en scoorden grote hits. De Colombiaanse zanger Sebastián Yatra verzorgt het voorprogramma.