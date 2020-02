Exclusief voor abonnees Enkele jaren geleden passé, nu weer in de hitlijsten: zo vond James Blunt zichzelf opnieuw uit Lorenzo Veppi

25 februari 2020

18u00 0 Muziek Hij is al een tijdje terug van weggeweest, maar dinsdagavond staat James Blunt nu ook opnieuw op het podium van het Brusselse Vorst Nationaal. De 46-jarige zanger was enkele jaren geleden nog volledig passé, maar de charismatische Brit wist zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden en het publiek weer te imponeren.

Het valt bijna niet te vergeten hoe James Blunt in 2005 de hitlijsten domineerde met ‘You’re Beautiful’. De Britse zanger werd in één klap wereldberoemd en het lied memorabel. Hoeveel koppels op de song gedanst hebben op hun trouwfeest weten we niet, maar het waren er zeker en vast duizenden. Zelf had Blunt nooit verwacht dat het nummer zo succesvol zouden worden. “Het lied werd zo alomtegenwoordig dat het mensen begon te irriteren. Toch ben ik er nog steeds trots op en houd ik van mijn job”, zei hij daar al over.

