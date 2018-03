En plots trekken Belgen massaal naar Zoutelande TDS

10 maart 2018

09u05

Bron: ANP/NIEUWSBLAD 11 Muziek Het liedje Zoutelande van BLØF legt het gelijknamige plaatsje in Zeeland bepaald geen windeieren. Nu het nummer van de Zeeuwen met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert ook in België een hit is, willen veel Belgen het gehucht met eigen ogen zien, meldt de VRT.

Werd Zoutelande al goed bezocht door Belgen, de hoteliers in het plaatsje wrijven zich al in de handen want de aanwas vanuit het zuiden zal alleen maar groter worden. "Sommige mensen die ons bellen, beginnen al meteen over het liedje", zegt een hotelier op de radio. "Ze zeggen al bij de telefonische reservatie: ik wil gewoon naar Zoutelande komen omwille van dat liedje." De hoteliers spreken dan ook van geweldige gratis reclame door BLØF.

Ook Burgemeester Rob van der Zwaag is dolenthousiast. "Dat nummer is natuurlijk dé gedroomde citybranding", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik wist niet eens dat er een nummer over Zoutelande op komst was. Maar toen ik het voor de eerste keer hoorde, wist ik meteen dat het impact zou maken."

Zelf begrijp hij goed waarom zijn stad zo populair is. "We hebben het enige zuidstrand van West-Europa. En ongerepte natuur. En je kan er heel erg lekker eten. En de terrasjes bevinden zich achter de duinen. Jullie Belgen komen hier trouwens steeds vaker op bezoek. We zien een jaarlijkse toename. En het nummer zal vermoedelijk voor een extra stimulans zorgen."

Volgens de toeristische dienst komen 15% van de toeristen uit België, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Zoutelande gaat over een vakantie in het Zeeuwse gehucht van zo'n 1500 inwoners.