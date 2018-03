Emotionele Will Tura: "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan mijn broer denk" DBJ

04 maart 2018

15u05

Bron: Joe 2 Muziek Vlaams muziekicoon Will Tura (77) was zondagmorgen te gast bij Kris Wauters in diens muziekprogramma 'Zot Gedraaid' op Joe. De zanger was onder meer erg openhartig over zijn overleden broer, maar zei ook plezier te vinden in de muziek van Bruno Mars.

“Ik draag 'My Way' van Frank Sinatra op aan mijn broer Staf”, begon Will Tura zijn verhaal in Zot Gedraaid op Joe. “Staf was dé fan van Sinatra, heel zijn leven. Toen ik pas begon met muziek, wilde ik vaak dat nummer zingen, maar hij wilde dat niet omdat je een zekere ouderdom moest hebben om dat te brengen, volgens hem. Je moest rijpen én een man zijn. Toen hij overleden is, heeft Jo De Clercq een tekst gemaakt op dat nummer: Alleen Gaan. Dat heb ik aan mijn broer opgedragen. Ik kan met een grote glimlach terugdenken aan hem en er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Ik heb het nu aanvaard en hij zal zeggen: ‘straks komt hij ook’.”

Kris Wauters wilde in Zot Gedraaid op Joe ook weten van welk nummer Will Tura blij wordt: “Bruno Mars. Dat is mijne gast van tegenwoordig”, bekende Will. “Ik vind hem geweldig. Hij heeft heel wat awards gekregen, hij swingt as hell en hij zingt ook nog juist. Van de nieuwe generatie is hij internationaal wel de absolute top voor mij.”