Eminem strikt Beyoncé voor nieuw nummer

19u06 0 REUTERS Muziek Eminem heeft vrijdag zonder aankondiging plots een nummer met Beyoncé uitgebracht. 'Walk On Water' is vermoedelijk de voorloper van een geheel nieuw album van de rapper, melden Amerikaanse media. De plaat zou de titel 'Revival' krijgen.

In de orkestrale ballad rapt Eminem over zijn leven en carrière. Beyoncé neemt het refrein voor haar rekening. Eminem werkte recent ook al samen met Pink voor haar album 'Beautiful Trauma'.

Eminem brengt 'Walk On Water' zondag ten gehore tijdens de uitreiking van de 'MTV European Music Awards' in Londen, zo meldt MTV. De vijftienvoudig EMA-winnaar is ook genomineerd in de categorieën 'Best Hip Hop' en 'Best Live'.