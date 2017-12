Eminem neemt geen blad voor de mond: "Trump, je bent als Adolf Hitler" DBJ

12u04 0 AFP Eminem Muziek "Dus eigenlijk ben je Adolf Hitler, maar ons land maak je niet kapot, nietsnut." Dat rapt Eminem in zijn nummer 'Like Home' op zijn nieuwe album. Het hele nummer is een lang uitgesponnen aanklacht tegen het beleid van de Amerikaanse president.

'Like Home' gaat over de onbreekbare gemeenschappelijke band tussen alle Amerikanen en hoe die blijft bestaan ondanks het feit dat Trump verdeeldheid wil zaaien. Ook Alicia Keys is op het nummer te horen. Eminem beschuldigt Trump er ook van het rechtste televisiekanaal Fox News "na te praten als een papegaai".

"De swastika met jouw naam ingekerfd, zou je handelskenmerk moeten zijn, het loont dus blijkbaar om gebruik te maken van de chaos die er heerst. Dus eigenlijk ben je Adolf Hitler, maar ons land maak je niet kapot, nietsnut." Eminem spaart Trump niet. In de video vind je zijn hele tekst.

"Gesneuvelde heldin"

Tegelijkertijd brengt de 45-jarige rapper ook een eerbetoon aan de Heather Heyer, de 32-jarige vrouw die overleed nadat ze werd aangereden tijdens een vredesmanifestatie in het Amerikaanse Charlottesville. Eminem noemt haar een "gesneuvelde heldin".