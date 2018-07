Elvis Costello breekt tournee af wegens strijd tegen agressieve kanker

06 juli 2018

13u51

Bron: Belga 0 Muziek De Britse zanger Elvis Costello moet zijn Europese tournee stopzetten. Hij maakte vandaag bekend dat hij vecht tegen een agressieve kanker en dat hij de zes nog geplande Europese concerten moet annuleren. Elvis Costello & The Imposters speelden maandag en dinsdag nog in een uitverkocht Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.

"Zes weken geleden belde mijn specialist me, en zei: 'Je moet met de Lotto beginnen spelen.' Hij had nog maar zelden, of misschien wel nooit, zo'n kleine maar kwaadaardige kankertumor gezien, die met één enkele operatie kon worden verslagen", schrijft Costello op zijn website. "Ik was opgetogen en opgelucht dat de Europese zomertournee kon doorgaan."

De Brit legt uit dat na een operatie zoals de zijne wordt aangeraden om drie tot vier weken te revalideren, maar dat het zeer moeilijk was in te schatten hoe hij als muzikant op tournee – hij treedt elke avond anderhalf uur tot twee uur op – zou reageren.



Langer herstel

"Ik wil onze vrienden bedanken die gisteravond aanwezig waren in Amsterdam, en ook die in Antwerpen, Glynde en Newcastle City Hall om me te steunen", schrijft hij nog. "Geestelijk gezien was ik er helemaal klaar voor om verder te doen, maar ik heb me er nu bij neergelegd dat het langer zal duren dan ik had gehoopt om volledig te herstellen. Daarom moet ik met spijt in het hart alle andere concerten van deze tour annuleren."

Er waren nog zes concerten gepland: in Manchester, Pula (Kroatië), Graz en Wenen (Oostenrijk), Tysnes (Noorwegen) en Rättvik (Zweden). Costello verontschuldigt zich op zijn website dat hij zijn fans daar moet teleurstellen, maar stelt ook dat hij zijn gezondheid niet in gevaar kan brengen. In november en december staat een tournee door de VS en Canada op de agenda.