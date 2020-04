Elton John verplaatst rest Amerikaanse afscheidstournee naar 2021 Suzanne Borgdorff

24 april 2020

08u25

Bron: AD 0 Muziek Elton John neemt niet dit jaar, maar volgend jaar officieel afscheid van ‘the road’. De zanger heeft de resterende optredens van het Noord-Amerikaanse deel van zijn afscheidstournee opgeschoven vanwege de coronacrisis, maakte Elton bekend op Twitter.

De Britse wereldster zou tussen mei en juli door Noord-Amerika reizen met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour, maar dat gaat niet door. Alle optredens worden volgend jaar ingehaald, belooft Elton. De kaartjes blijven geldig voor de nieuwe data die later worden aangekondigd.

De 73-jarige zanger heeft in het najaar ook nog een Europees deel voor de boeg dat vooralsnog doorgaat en reist begin volgend jaar ook naar Nieuw-Zeeland. Nederland doet Elton niet meer aan, want de Ziggo Dome in Amsterdam was vorig jaar al aan de beurt.

De zanger is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee van meer dan driehonderd optredens.