Elton John openhartig over verslavingen: "Ik kon alleen maar denken: 'Ga ik sterven of ga ik leven?'"

20 november 2019

16u50

Bron: Metro UK 0 Celebrities Als er één artiest is die openhartig over alle aspecten van zijn leven vertelt - ook de mindere - dan is het Elton John (72) wel. In een exclusief interview met Graham Norton (56) op BBC is hij dan ook erg openhartig over zijn worsteling met alcohol en drugs.

In de jaren tachtig ging het Elton John op muzikaal vlak voor de wind. Zijn carrière nam een hoge vlucht, maar privé ging het minder met de Brit. Elton was verslaafd aan drugs en alcohol en had boulimie, gaf hij toe. In een exclusief interview met Graham Norton vertelt hij hoe zijn verslavingen zijn leven beïnvloedden. “Ik was niet alleen drugsverslaafd, maar ik had ook een alcoholprobleem", klinkt het. “Ik dronk elke dag een fles Johnnie Walker Black. Ik rookte joints en was boulimisch. Ik sliep drie dagen lang, zonder eten. Daarna ging ik feesten, stopte ik mezelf vol, waarna ik alles weer uitkotste. Het was een erg eenzaam bestaan, en ik kon alleen maar denken: ‘Ga ik sterven of ga ik leven? Wat wil ik doen?’”

Zijn verslavingen zorgden ervoor dat de muzikant er alleen voor kwam te staan, bekent hij. “Wanneer je voor zo'n lang periode drugs gebruikt, dan verliezen ze hun effect. Je neemt ze alleen nog maar uit gewoonte. Ze maken je niet meer gelukkig, ze maken je erger. Op een avond zat ik daar en zei ik: ‘Dit is belachelijk.’ Ik kon niet om hulp vragen. Mensen hadden me keer op keer verteld dat ik hulp nodig had. Al mijn meest dierbare vrienden. Maar nee. Ik schreeuwde naar hen en riep naar hen: ‘Hoe durven jullie me dat te zeggen?’ Ik praatte meer dan een jaar niet meer tegen hen.”

In 1990 ging Elton dan eindelijk naar een afkickkliniek in Chicago. “Uiteindelijk had ik er genoeg van en vroeg ik om help”, geeft hij toe. “Ik ging naar een kliniek in Chicago waar ze de drie ziektes behandelden: alcoholisme, drugsverslaving en boulimie. Allemaal tegelijkertijd. Ik bleef er zes weken lang, en daarna kwam ik naar het Verenigd Koninkrijk en nam ik een jaar vakantie. Een lange tijd werkte ik even hard om nuchter te worden dan om verslaafd te worden.”

‘Elton John: Uncensored’ wordt op 28 November op BBC One uitgezonden.