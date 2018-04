Elton John niet te spreken over hedendaagse popmuziek TDS

12 april 2018

19u11

Bron: ANP 0 Muziek Elton John is niet erg te spreken over de kwaliteit van de hedendaagse popmuziek. De Britse zanger vindt dat de huidige generatie muzikanten geen fatsoenlijk lied meer kan schrijven.

"Ik wou dat mensen betere nummers zouden schrijven", zegt Elton John tegen de BBC. Veel muziek wordt gemaakt met de computer en dat vindt de artiest een groot gemis. "Je verliest als muzikant de vaardigheden om een lied te kunnen schrijven." In de jaren 50, 60 en 70 was dat heel anders, zelfs bij 'de slechtste liedjes'. "Tegenwoordig staan er een hoop nummers in de hitlijsten die ik niet mee kan zingen, het zijn alleen maar beats."

De 71-jarige zanger hoort zijn eigen muziek nauwelijks nog op de radio. "Het is nu de beurt aan anderen, maar dat is frustrerend", geeft hij toe. Vorige week bracht hij twee albums uit, Revamp en Restoration, waarop bekende artiesten nummers van Elton John ten gehore brengen. Hij hoopt dat zijn muziek zo jonge mensen bereikt die hem nog niet kennen. "En dan zullen ze misschien op onderzoek uitgaan naar eerdere muziek van ons."