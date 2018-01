Elton John kondigt allerlaatste tournee aan (maar hij komt wél nog naar Sportpaleis) TDS

24 januari 2018

19u22

Bron: BUZZE 1 Muziek De Engelse popzanger Elton John (70) stopt na zijn komende wereldtournee met live optreden. "De prioriteiten in mijn leven zijn veranderd. Ik ga mijn tijd wijden aan mijn kinderen, familie en mijn echtgenoot. Ik heb sinds mijn 17e opgetreden en ga het rustiger aan doen."

De wereldwijde afscheidstournee (met de naam Farewell Yellowbrick Road), die drie jaar gaat duren, bestaat uit 300 optredens. John zegt in prima conditie te zijn. "Dat moet ook wel als je drie jaar gaat optreden. Ik heb vorig jaar natuurlijk die infectie gehad en daar ben ik flink ziek van geweest, maar heb desondanks 96 shows in 2017 gedaan. De zanger zegt dat hij wel platen blijft maken. "Alleen zijn die niet meer live te horen", aldus John.

Elton John verkocht in zijn carrière meer dan 200 miljoen platen en staat al tientallen jaren voor uitverkochte zalen. Vorig jaar april moest hij negen shows in Las Vegas en Californië afzeggen wegens een bacteriële infectie, die hem bijna fataal werd. Hij bracht twee nachten op de intensive care door voordat hij herstelde. In oktober maakte Elton al bekend dat hij dit jaar stopt met zijn shows in Las Vegas.

Toch is er nog goed nieuws voor zijn Belgische Fans, want op 23 mei 2019 zal de zanger op de planken het Sportpaleis staan. Tickets zijn vanaf 9 februari te koop via deze website.

Elton John zal zijn fans trakteren op klassiekers als 'Your Song’, 'Daniel’, 'Circle Of Life’, 'Tiny Dancer’, 'Don’t Let The Sun Go Down On Me’, 'Rocket Man’, 'Benny and the Jets’ en 'Crocodile Rock’. Onder de gloed van de spots zal de flamboyante zanger/pianist datgene doen waarvoor hij geboren is: zijn geliefde publiek in extase brengen.

De laatste jaren wisselde Elton John zijn internationale "Wonderful Crazy Night Tour” af met "The Million Dollar Piano”, zijn residentie in Ceasars Palace, Las Vegas. Eind vorig jaar verscheen "Diamonds”, een ultiem overzicht van zijn werk met tekstschrijver Bernie Taupin.