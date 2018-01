Elton John (70) stopt waarschijnlijk met touren DBJ

24 januari 2018

12u42

Bron: The Mirror 8 Muziek Elton John heeft voor woensdagavond een persconferentie belegd. Britse media speculeren volop dat de zeventigjarige Britse zanger stopt met toeren. Zijn woordvoerders willen dat tegenover de BBC niet bevestigen en verwijzen naar de bijeenkomst.

Op de website van Elton is momenteel een klok te zien die aftelt naar het moment dat de persconferentie begint. Daarbij staan de woorden 'I've finally decided my future lies...' (Ik heb eindelijk besloten waar mijn toekomst ligt...), verwijzend naar de tekst van zijn hit Goodbye Yellow Brick Road.

De aankondiging valt samen met een stunt op Kings Cross Station in Londen waar woensdag plots een vleugel stond. Fans kunnen er samen met een 'virtuele' Elton John spelen. Dat in combinatie met het feit dat de persconferentie plaatsvindt op het hoofdkantoor van YouTube suggereert dat er een technisch aspect aan de aankondiging zit. Britse media speculeren over een mogelijk hologram van de zanger.

Elton John verkocht in zijn carrière meer dan 200 miljoen platen en staat al tientallen jaren voor uitverkochte zalen. Vorig jaar april moest hij negen shows in Las Vegas en Californië afzeggen vanwege een bacteriële infectie, die hem bijna fataal werden. Hij bracht twee nachten op de intensive care door voordat hij herstelde. In oktober maakte Elton bekend dat hij dit jaar stopt met zijn shows in Las Vegas.