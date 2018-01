Elton John (70) stopt met touren DBJ

24 januari 2018

12u42

Bron: The Mirror 0 Muziek Elton John heeft gezegd dat hij stopt met touren. Dat zal hij vandaag, na meer dan vijftig jaar op de planken, aankondigen via een persconferentie. Waarschijnlijk zal hij wel blijven spelen.

De Engelse krant The Mirror schrijft dat de 70-jarige zanger stopt met touren omdat hij meer op zijn gezondheid wil letten. Vorig jaar werd de zanger nog opgenomen in het ziekenhuis na een 'potentieel dodelijke' bacteriële infectie terwijl hij op tournee was door Zuid-Amerika.

Sir Elton, die in de jaren 70 begon met touren en ook een vaste stek had in het Caesar Palace in Las Vegas, liet toen optekenen dat hij "makkelijk had kunnen sterven als ze er niet zo snel bij waren geweest." Hij zei toen ook: "Ik wist dat ik ziek was, maar ik wist niet hoe erg het was tot ze een scan uitvoerden."

In maart vorig jaar zei de Britse zanger dat hij een beslissing zou nemen over zijn tour "in de komende zes maanden". Dat is dus even uitgesteld, maar wordt nu duidelijk. John zal waarschijnlijk wel doorgaan met spelen, het is vooral het reizen dat zijn gezondheid schaadt.