Elton John (70) door het lint wanneer een fan hem wil aanraken tijdens optreden: "F*ck Off" DBJ

03 maart 2018

14u00 2 Muziek Het is een vast tafereel tijdens de shows van Elton John (70) in Las Vegas. Wanneer hij zijn hit ' Saturday Night's Alright For Fighting' zingt, mogen de fans het podium opkomen om hem naast de piano te vergezellen. Tot een fan er op aandrong om hem aan te raken, de zanger stopte met spelen en stormde van het podium.

"F*ck Off, je hebt het verknalt" , riep de superster in het midden van zijn hit 'Saturday Night's Alright For Fighting'. Sir Elton John trad op in het Colusseum theater in Las Vegas, waar hij over twee maanden zijn allerlaatste show geeft. Alles ging zoals gepland tot een fan te dicht bij hem wilde komen en hem ook wilde aanraken. De zanger zou 'F*ck Off' hebben geroepen en raasde van het podium.

De superster kondigde in januari zijn afscheidstournée aan, maar passeert tijdens die tour nog wel in het Antwerpse Sportpaleis. “De prioriteiten in mijn leven zijn veranderd. Ik ga mijn tijd wijden aan mijn kinderen, familie en mijn echtgenoot. Ik heb sinds mijn 17e opgetreden en ga het rustiger aan doen.”

De wereldwijde afscheidstournee (met de naam Farewell Yellowbrick Road), die drie jaar gaat duren, bestaat uit 300 optredens. De zanger zegt in prima conditie te zijn. “Dat moet ook wel als je drie jaar gaat optreden. Ik heb vorig jaar natuurlijk die infectie gehad en daar ben ik flink ziek van geweest, maar heb desondanks 96 shows in 2017 gedaan. De zanger zegt dat hij wel platen blijft maken. “Alleen zijn die niet meer live te horen”, aldus John.

Elton John verkocht in zijn carrière meer dan 200 miljoen platen en staat al tientallen jaren voor uitverkochte zalen. Vorig jaar april moest hij negen shows in Las Vegas en Californië afzeggen wegens een bacteriële infectie, die hem bijna fataal werd. Hij bracht twee nachten op de intensive care door voordat hij herstelde. In oktober maakte Elton al bekend dat hij dit jaar stopt met zijn shows in Las Vegas.