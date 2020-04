Els De Schepper komt met coronanummer: “Blijf in uw kot” MVO

01 april 2020

Muziek Ook Els de Schepper blijft netjes in haar kot. Ze maakte van haar tijd gebruik om een nieuwe versie te maken van het liedje 'Kom uit de kast', dat nu is omgedoopt tot 'Blijf in uw kot'.

“Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk heb ik het momenteel superdruk met filmpjes maken, monteren, teksten schrijven, vergaderen, brainstormen via het internet en de contacten met mijn volgers onderhouden via de sociale media”, zegt ze. “Nog meer dan ooit gaat er voor mij een nieuwe digitale wereld open. Ik heb bijvoorbeeld op een paar dagen tijd een video leren monteren.”

“Vorige week kreeg ik een mailtje waarin een fan mij vroeg of om een nieuwe versie te maken van mijn meezinger ‘Kom uit de kast’. Ik was er stiekem al mee bezig. (lacht) ‘Blijf in uw kot’ is inderdaad een enorme oorwurm. Een ludieke meezinger, maar wel eentje met dé duidelijke boodschap, om de maatregelen te respecteren die nodig zijn als we met z’n allen dat coronavirus willen verdrijven. Hou het gezond maar ook - zo veel als mogelijk - luchtig, is mijn leuze.”