Ellie Goulding wordt ambassadeur van de VN kv

03u48

Bron: ANP 0 Getty Images Ellie Goulding Muziek Singer-songwriter Ellie Goulding gaat aan de slag als goodwillambassadeur voor het milieuprogramma van de Verenigde Naties. Dat heeft ze zelf aangekondigd op Twitter.

In een statement van de VN vertelt Ellie iets meer over haar plannen in haar nieuwe functie. "Mijn focus zal liggen op meer activisme aanwakkeren onder jonge mensen die zich willen toeleggen op het creëren van een betere toekomst. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen het gaan opnemen voor de planeet."

In de verklaring spreekt Ellie zich hoopvol uit. "Ja, we staan voor enorme uitdagingen, maar we nemen ook drastische maatregelen en dat moeten we ons laten inspireren."

De 30-jarige muzikante nam de rol op zich in Kenia, waar het hoofdkantoor is van het VN-milieuprogramma. Ze schreef dat het tafereel, dat plaatsvond op een opvang voor giraffen, werd gadegeslagen door rothschildgiraf Ed. "Hij is nogal speciaal, er zijn er nog maar 800 van zijn soort. Dus het was een hele eer", liet ze daarbij weten.