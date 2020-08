Ellie Goulding trakteert op gratis online-tickets voor exclusieve show svh

25 augustus 2020

06u31 0 Muziek Werchter Boutique had haar deze zomer met open armen ontvangen, maar na een stille zomer en de vooruitblik op een al even stil najaar, verwent ook Ellie Goulding (33) graag haar fans.

In samenwerking met #LIVEnow, een nieuwe speler op de markt van muzikale live-events; concerteert de Britse popprinses op woensdag 26 augustus in het Londense Victoria & Albert-museum. Haar show ‘Brightest Blue’ live meemaken is helaas onmogelijk, maar de zangeres van ‘Burn’ en ‘I Need Your Love’ nodigt graag 10 lezers van deze krant/site uit voor een unieke ervaring tijdens een exclusief virtueel concert. Wie naast tickets grijpt, kan terecht bij www.live-now.com. Wie woensdag gratis wil inloggen, stuurt een mailtje (met alle gegevens (naam en email) naar win@hln.be. Succes!