Ellie Goulding keert terug met nieuwe single ‘Worry About Me’ LOV

13 maart 2020

13u41 0 Muziek Ellie Goulding komt weer met nieuwe muziek. De 33-jarige zangeres kwam al een tijdje niet meer prominent in de spotlights, maar nu hoopt ze een sterke comeback te maken met haar nieuwste single ‘Worry About Me’.

Al sinds 2018 werkt Ellie Goulding aan haar langverwachte vierde album. Tussendoor bracht ze enkele samenwerkingen uit met andere artiesten, maar op muziek van haar eigen project was het nog wachten. Tot nu, want de ‘Lights’-zangeres heeft een nieuwe single de wereld ingestuurd. Samen met Blackbear werkte ze aan ‘Worry About Me’.

“Het liedje vertelt eigen gewoon dat een geliefde moet stoppen met zich zo veel zorgen te maken over mij, maar meer over zichzelf. Op een goede manier, dus”, vertelt Ellie op Instagram. De zangeres zegt ook dat het voorlopig haar laatste samenwerking zal zijn, waaruit we dus kunnen afleiden dat het nieuwe album enkel nog solo-liedjes zal bevatten.