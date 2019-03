Eliot verdedigt ons land op 18 mei op Eurosong: "Wat Blanche kon, moet ik ook kunnen" Mark Coenegracht

01 maart 2019

00u00 0 Muziek Top 3 op het Eurovisiesongfestival, dat is de ambitie van Eliot Vassamillet (18), die door de RTBF gekozen werd om ons land te vertegenwoordigen op 18 mei in Tel Aviv. Met zijn elektro-popdeun 'Wake Up' wil hij het dus minstens evengoed doen als Loïc Nottet en Blanche - elk een knappe vierde plaats. "Wat zij konden, moet ik ook kunnen", aldus Eliot.

Bij de RTBF weten ze hoe ze het Eurovisie Songfestival moeten aanpakken. Ze hebben met Sandra Kim en 'J'aime La Vie' (1986) nog steeds de enige Belgische winnares in huis, en dertig jaar later hebben ze ook met songschrijver Pierre Dumoulin alweer een echte muziektovenaar: na 'City Lights' van Blanche mag hij dit jaar 'Wake Up' voor Eliot aanleveren. "Zodra ik Eliot zag optreden tijdens zijn blind audition in 'The Voice Belgique', zag ik dat hij dat beetje extra had waarnaar ik bij een artiest op zoek ben: de gevoeligheid en die overslaande stem die nodig zijn om emotie over te brengen", zo licht Dumoulin toe. Een zanger dus met de capaciteiten om de Blanche-stunt over te doen.

Dumoulin was de juiste man op de juiste plaats, want de frêle en timide Eliot maakte net tijdens 'The Voice' een gigantische sprong voorwaarts. "Daar vielen de puzzelstukken in elkaar", blikt Eliot terug. "Plots voelde ik dat ik op een podium kon staan en een publiek kon aanspreken."

En dus wil, moet en zal Eliot na Loïc Nottet in 2015 en Blanche in 2017 de derde in een rij worden die voor de RTBF hoge ogen gooit op het grootste liedjescircus ter wereld. Eerst de eerste halve finale overleven - op dinsdag 14 mei - en dan voluit gaan in de finale op zaterdag 18 mei.

Boodschap aan jeugd

'Wake Up', een sobere, strakke, moderne popdeun met een actuele boodschap, is niet zo avant-gardistisch als 'Rhythm Inside' van Loïc Nottet en niet zo donker als 'City Lights' van Blanche. Producer Dumoulin gebruikte wel dezelfde muzikale trucjes: een popbasis met elektro- en percussiedetails. Herkenbaar, beloftevol, met warme, hartverwarmende klanken.

"Mijn song klinkt als een oproep aan de jeugd, aan al mijn leeftijdsgenoten", zegt de 18-jarige Eliot. "Tijd om wakker te worden, om samen te vechten voor de toekomst van de planeet. De wereld is in slaap gevallen. Dat ontwaken moet een gezamenlijke inspanning zijn, maar het heeft een stimulans nodig. Wij, die nieuwe generatie, hebben alle energie, alle troeven, om die verandering door te voeren. Het is die positieve boodschap die ik met 'Wake Up' wil brengen", vertelt Eliot.

Eliot Vassamillet is enig kind, geboren en getogen in Bergen. Momenteel zit hij in het laatste jaar middelbaar onderwijs op het Collège Saint-Nicolas. Hij kreeg zijn eerste gitaar en begon piano te spelen toen hij zeven was. Geleidelijk aan ontdekte Eliot dat hij ook wilde zingen en vooraan op het podium wilde staan, liedjes brengen geïnspireerd door pop-rock en Engelse ballads. 'The Voice Belgique', de Waalse tegenhanger van 'The Voice van Vlaanderen', was zijn eerste doorbraak. Hij sneuvelde in de live-uitzendingen. Gelukkig pas nadat Pierre Dumoulin hem al opgemerkt had. En de rest is, hopelijk, straks geschiedenis.