Eindelijk: Taylor Swift deelt volledige opname van haar ‘Artist Of The Decade’-optreden tijdens de AMA’s MVO

28 november 2019

07u19 0 Muziek Taylor Swift deelde eindelijk de volledige opname van haar veelbesproken optreden tijdens de American Music Awards. Daar won ze als eerste artiest ooit de ‘Artist Of The Decade’-award, ofwel ‘Beste artiest van de voorbije tien jaar’.

Taylor bracht er een medley van haar bekendste hits. Daar bestonden aanvankelijk veel vraagtekens rond, omdat de zangeres meende dat Scooter Braun, de man die momenteel veel van haar muziekrechten bezit, haar dat niet toeliet.

Ze trapte het optreden af met het feministische ‘The Man’, waar ze samen danste met een groep jonge meisjes. Op haar hemd droeg ze de namen van al haar oude album, nét die albums die momenteel in handen zijn van Scooter. Een duidelijke steek onder water.

Daarnaast kregen de aanwezige fans ook ‘Love Story’, ‘Trouble’, ‘Blank Space’ en ‘Shake It Off’ the horen. Tijdens dat laatste nummer riep ze haar goede vriendinnen Camila Cabello en Halsey op het podium om mee te zingen.

Tot slot speelde ze een intieme versie van haar nieuwe single ‘Lover’ op de piano. Op het podium werd ze vergezeld door Misty Copeland, de eerste zwarte danseres van het American Ballet Theatre. En zo maakte ze nog een goed verdoezeld politiek statement.

Haar mama was duidelijk trots. Die stond in het publiek luidkeels mee te zingen met alle liedjes, naast Selena Gomez, de beste vriendin van Taylor. Aan het eind pinkte ze zelfs een traantje weg.

