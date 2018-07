Eindelijk: einde van rechtszaak rond 'Blurred Lines' is in zicht TK

12 juli 2018

07u48

Bron: ANP 1 Muziek Het verzoek om een hoger beroep in de copyrightzaak rond het nummer 'Blurred Lines', is gisteren door de Amerikaanse Court of Appeals afgewezen. Daarmee lijkt er een einde te zijn gekomen aan het al jaren aanslepende conflict tussen songwriters Pharrell Williams en Robin Thicke en de erfgenamen van Marvin Gaye.

De zaak tegen Williams en Thicke uit 2015 was één van de grootste copyrightkwesties uit de muziekindustrie. De nabestaanden van Marvin Gaye vonden het nummer 'Blurred Lines', waarmee Thicke een grote hit scoorde in 2013, te veel lijken op het nummer 'Got To Give It Up' van de in 1984 overleden zanger, en ze kregen gelijk. De twee componisten moesten in eerste instantie het recordbedrag van 7,4 miljoen dollar (6,3 miljoen euro) betalen aan de familie Gaye. Later werd dit bijgesteld naar 5,3 miljoen dollar (4,5 miljoen euro).

Het verzoek van Williams en Thicke om de rechtszaak over te doen, werd in maart al afgewezen. Juridisch gezien hebben de twee nu alleen nog het Amerikaanse Hooggerechtshof als optie, maar aangezien daar maar een zeer beperkt aantal zaken wordt behandeld, is die stap volgens The Hollywood Reporter onwaarschijnlijk.