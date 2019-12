Éindelijk: deze popartiesten maken in 2020 hun langverwachte comeback Lorenzo Veppi

30 december 2019

20u00 0 Muziek Als er één ding zeker is, dan is het wel dat 2020 een erg mooi muzikaal jaar zal worden voor popmuziek. Het afgelopen jaar leerden we heel wat nieuwe artiesten kennen, maar om het nieuwe decennium te beginnen zullen heel wat oude rotten in het vak hun comeback maken. Dat zal ongetwijfeld heel wat hits opleveren.

Rihanna

Het is al van 2016 geleden dat Rihanna (31) ‘Anti’ uitbracht, het album waar hits zoals ‘Work’ en ‘Needed Me’ uit voort kwamen. Nadien concentreerde Riri zich op de zakenwereld, want haar make-up merk ‘Fenty Beauty’ groeide uit tot één van de grootste spelers in de cosmetica ter wereld. Dan was er nog ‘Savage X Fenty’, het lingerielabel waarmee ze concurrent ‘Victoria’s Secret’ van tafel wil vegen. Tot slot haalde ze dit jaar de geschiedenisboeken, want ze startte ook haar eigen luxe kledingmerk ‘Fenty’ op in samenwerking met LVMH, het bedrijf achter onder andere Louis Vuitton.

Als zakenvrouw gaat het Rihanna dus zeker voor de wind, maar op muzikaal vlak was het opvallend stil. Haar fans worden ongeduldig, en hoewel Riri ze al beloofde dat het album in 2019 zou uitkomen, kwam ze die belofte - voorlopig - niet na. Er zijn heel wat aanwijzingen dat de nieuwe plaat op oudejaarsavond als verrassing de wereld zal worden ingestuurd, maar dat zijn voorlopig speculaties. Als het niet voor de laatste dag van 2019 is, dan ongetwijfeld wel in 2020. Daar hintte zelfs het recordlabel van Riri al naar. Die stuurde een mysterieuze foto de wereld in, waarop Rihanna een driehoek vormt met haar handen en een diamant-emoji in de beschrijving staat. Een hint naar de naam van de plaat?

Rihanna liet wel al weten wat we mogen verwachten van het album, dat reggae-inspired zou zijn. Dat genre was belangrijk voor de zangeres, afkomstig uit Barbados. “Reggae voelt altijd juist voor mij. Het zit in mijn bloed en het maakt niet uit hoe ver ik verwijderd ben van die cultuur of omgeving, het verlaat me nooit. Dus ik wou terug naar iets dat als thuis voelt”, vertelde ze aan Vogue. Eén van de producers die meewerkt aan de nieuwe muziek verklapte ook al dat ‘Old Town Road’-zanger Lil Nas X op een liedje te horen zal zijn.

Lady Gaga

Hoewel Lady Gaga (33) er een gigantisch jaar op heeft zitten, heeft dat niets te maken met haar muzikale carrière. Ze verkende de wereld van make-up en startte haar eigen beautymerk ‘Haus Laboratories’ in samenwerking met e-retailer Amazon. Sinds de in 2018 uitgebrachte film ‘A Star Is Born’ mag ze zich ook volwaardig actrice noemen, want die werd dit jaar bekroond met onder andere een Oscar, Golden Globe en Grammy Award. De bijhorende soundtrack met de hit ‘Shallow’ was een enorm succes, maar op nieuwe muziek van Gaga zelf blijft het wachten. De zangeres bracht haar laatste album ‘Joanne’ uit in 2016, en die was in een heel andere stijl dan we gewoon zijn. Zo werd de muziek vooral als country en softrock beschreven, met singles zoals ‘Million Reasons’ en ‘Perfect Illusion’. Na het uitbrengen van de plaat stond ze dus vooral op de filmset, maar ook op het podium in Las Vegas. Daar brengt ze twee jaar lang verschillende avonden per week haar grootste hits tijdens een residency in het MGM Park Theater. Maar in 2020 loopt die reeks van shows af, en zou er eindelijk nieuwe muziek komen. Al had die er eigenlijk al moeten zijn.

Fan zijn van Lady Gaga is ongetwijfeld zenuwslopend. Zo deden er heel wat geruchten de ronde over Gaga en mede-acteur Bradley Cooper, na hun romantische optreden van ‘Shallow’ op de Oscars. Kort daarna gingen beiden uit elkaar met hun vriend(in), waardoor fans speculeerden dat ze een affaire hadden en een koppel vormden. Enkele magazines brachten zelfs het verhaal naar buiten dat Lady Gaga in verwachting was, waarop ze eindelijk de stilte doorbrak met een tweet: “Roddels dat ik zwanger ben? Ja, ik ben zwanger van #LG6", waarmee ze verwijst naar haar nieuwe plaat, die haar zesde album zal worden. Fans waren dan ook overtuigd dat ze snel met nieuwe muziek zou komen, en zagen de aankondiging als een volwaardige zwangerschap. Tot hun grote teleurstelling was er negen maanden na de tweet nog geen nieuwe muziek geboren.

Toch zijn de kansen groot dat LG6 er eindelijk komt in 2020. De zangeres postte al heel wat foto’s terwijl ze in de studio nieuwe tracks aan het opnemen was. Maar net zoals Rihanna plaagt ze graag haar aanhang. Gaga stuurde dan ook al de gekste tweets de wereld in, zoals “spatchcock”, “ik ga beginnen playbacken”, “ik noem mijn volgende album Adele” of gewoon “f”. Gelukkig waren er wel enkele aanwijzingen. Zo zou het album gewoon ‘GAGA’ heten. Ze liet namelijk een tattoo met muzieknoten plaatsen die dat woord vormen, en veranderde vervolgens haar profielfoto op alle social media naar die tekening. Ook van voorgaande albums liet ze steeds een tattoo plaatsen. Verder zijn er speculaties dat Rihanna, Diplo en Mark Ronson op de plaat zullen verschijnen.

Adele

Al meer dan tien jaar brengt Adele haar liefdesverdriet onder in muzikale pareltjes. Daarmee begon ze in 2008 met de plaat ‘19', vervolgens in 2011 met ‘21' en tenslotte voor het laatst in 2015 met ‘25'. Allemaal albums die werden getiteld volgens de leeftijd van de zangeres op het moment dat ze gemaakt werden. Komt ze in 2020 dan eindelijk met ‘31'? Nee, maar er komt wel een nieuw album. Ze verklapte al aan James Corden dat ze die gewoon ‘Adele’ wilt noemen. Daar werden volgens geruchten al heel wat nummers voor geschreven. Niet vreemd, want in april 2019 vroeg ze na 8 jaar huwelijk de scheiding met haar echtgenoot Simon Konecki aan. Daar heeft ze ook een zoontje van 7 mee, Angelo. Zoals inmiddels traditie is geworden, staat al haar muziek in het teken van een gebroken hart. Materiaal genoeg dus, na de breuk met Konecki. Op haar 31ste verjaardag schreef ze nog dat “30 een echte uitdaging was, maar dat ze probeert het te overwinnen.” Maar, voegt ze toe, “voor het eerst in tien jaar voel ik me klaar om de wereld rond me heen te voelen.”

Naast het schrijven van nieuwe muziek, hield de ‘Hello’-zangeres zich erg stil de afgelopen jaren. Ze gaat vooral enkele kilo’s lichter door het leven. Zo deelde ze in oktober een foto op het verjaardagsfeestje van rapper Drake waar ze haar nieuwe figuur showt in een zwarte jurk. In het onderschrift hint ze dat ze meer tijd doorbrengt in de fitness: “Vroeger huilde ik, nu zweet ik.”

Justin Bieber

Na bijna vijf jaar stilte maakt ook tienersensatie Justin Bieber (25) zijn grote comeback. Op kerstavond kwam de ‘Sorry’-zanger met een filmpje. Daarin dwaalt hij rond in een verlaten landschap en klimt hij op autowrakken. “Als mensen zijn we niet perfect. Mijn verleden, de fouten die ik heb gemaakt. Ik geloof dat ik nu precies ben waar ik moet zijn en dat God mij ook heeft waar hij me wil hebben”, vertelt de diepgelovige Bieber. Daarmee kondigt hij zijn grote comeback aan. Zo komt op 3 januari 2020 zijn eerste single ‘Yummy’ eraan, waar al een klein stukje van de horen is in de video. Hier hoort uiteraard ook een volledig nieuw album bij. “Ik heb het gevoel dat deze plaat anders is dan mijn vorige album, gewoon al vanwege waar ik me in mijn leven bevind”, zegt de muzikant. “Ik kijk er enorm naar uit om met deze nummers op tournee te gaan en ze te brengen voor een publiek.” Ook direct de aankondiging van een tournee, die voorlopig enkel door de Verenigde Staten en Canada zal reizen. Als laatste verklapt hij dat er een docureeks zal verschijnen waar we zijn leven tijdens de afgelopen jaren zullen kunnen volgen. Op oudejaarsavond en op 4 januari zal Bieber nog aankondigingen doen, vermoedelijk de naam van het album en een wereldwijd vervolg op de Noord-Amerikaanse tour.

Het is al van 2015 geleden dat Justin zijn laatste album ‘Purpose’ uitbracht. Niet dat er ondertussen geen nieuw materiaal van de zanger te vinden was, want hij was wel op een heleboel songs van andere artiesten te horen. Denk maar aan ‘Despacito’ met Luis Fonsi, ‘I Don’t Care’ met Ed Sheeran of recent nog ‘Bad Guy’ met Billie Eilish. Daarnaast heeft hij zich vooral gefocust op zijn huwelijk met Hailey Baldwin en op zijn geloof. Bieber werd de afgelopen jaren vaak gespot bij een ‘celebrity kerk’ in Los Angeles, en werd beste maatjes met de priester. Hij post ook regelmatig gebeden op zijn Instagram. Hij blijkt zichzelf daar helemaal in te hebben gevonden, want nu lijkt hij klaar om weer in de spotlight te staan.