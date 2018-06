Eigen wijnkelder en privéstrand: zo ziet het nieuwe vakantiestekje van Oprah Winfrey er uit DBJ

13 juni 2018

15u27 1 Muziek Oprah Winfrey (64) heeft een nieuw vakantiestekje gekocht. Ze tikte het peperdure landgoed op een privé-eiland in het Noord-Westen van de Verenigde staten op de kop voor 7 miljoen euro.

Haar veertig jaar lange carrière in de media legde Oprah Winfrey geen windeieren. De talkshowhost is de rijkste vrouw ter wereld en dus kan een nieuw buitenverblijfje er wel van af. De villa op haar eigen eiland Orcas Island in de buurt van Seattle is enkel met de boot te bereiken.

Oprah kan genieten van 1700 vierkante meter aan prachtige natuur in een villa van bijna 700 vierkante meter. Het huis moet je het gevoel een gigantische boomhut binnen te wandelen en het interieur is volledig met hout ingericht. De villa heeft drie verdiepingen en een speciaal gastenverblijf. De gigantische keuken is uitgerust met houtoven voor pizza's en een eigen wijnkelder. Uitrusten kan ze miljardair op haar eigen privéstrand.