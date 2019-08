Eerste twee finalisten 'MNM Start To DJ' bekendgemaakt SD

05 augustus 2019

18u58

Bron: MNM 0 Muziek Arthur Lewis (18) en DJ Ellyts (21) zijn de twee eerste finalisten van de wedstrijd ‘MNM Start To DJ’ die radiozender MNM nu al voor het negende jaar op rij organiseert. Dinsdag en woensdag worden dagelijks nog twee andere finalisten bekendgemaakt.

Al voor het negende jaar op rij organiseert MNM de wedstrijd ‘MNM Start To DJ’. Daarin gaat de radiozender op zoek naar de strafste jonge dj van het moment. Wie wint, krijgt een jaar lang een eigen radioshow op MNM en mag in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien op het Amsterdam Dance Event. De winnaar mag ook aan een eigen single werken met het team van Generation Smash, het label van Dimitri Vegas.

DJ’s Arthur Lewis en DJ Ellyts zijn de eerste twee finalisten die kans maken om in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex en Merlo - de vorige winnaars - te treden. Later deze week komen er nog vier hoopvolle kandidaten bij, die het volgende week tegen elkaar zullen opnemen in de finaleweek. Op donderdag 15 augustus weten we wie de wedstrijd wint.