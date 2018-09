Eerste studio-opname van zingende David Bowie voor 44.000 euro verkocht Redactie

12 september 2018

03u01

Bron: ANP, AD, The Guardian 0 Muziek Een opname van David Bowie uit 1963 heeft op een veiling bijna 40.000 pond (ruim 44.000 euro) opgebracht. Het gaat om een demo van achttien minuten van het bandje The Komrads. De toenmalige drummer van de band had de tape ter veiling aangeboden.

The Komrads hadden de demo in 1963 gemaakt voor het label Decca. Bowie is als zestienjarige zanger van de band te horen. Hij zingt het nummer 'I Never Dreamed'. Decca zag er niets in en gaf The Komrads geen platencontract.

Oud-drummer David Hadfield had de tape op zolder gevonden. Het veilinghuis ging er vanuit dat de opname ongeveer 10.000 pond zou opleveren. Dat bedrag werd overigens al voordat de echte veiling op dinsdag begon geboden. Het veel hogere eindbedrag kwam tot stand omdat twee buitenlandse bieders die niet bij de veiling aanwezig waren, telefonisch tegen elkaar opboden, meldt het veilinghuis.

Bowie zong niet lang in The Konrads, hij verliet de band kort nadat 'I Never Dreamed' werd opgenomen. Zes jaar later werd hij wereldberoemd met zijn album Space Oddity. De zanger overleed in 2016.