Eerste single van Josje haalde geen enkele hitlijst, wat nu? SVH

06u15 0 RV / Fabian Battistella Josje poseert voor haar nieuwe single 'Gasolina'. Muziek Een maand na haar muzikale wedergeboorte haalde Josje met 'Gasolina' geen enkele hitlijst en was de song amper te horen. Een nieuwe single komt er pas volgend jaar en die moet - druk alom - meteen raak zijn.

De verwachtingen waren hooggespannen. Maandenlang mysterie, zo nu en dan een flard en wat glimpen van haar badpakvideo. Maar waar Josje al die tijd op broedde, bleef staatsgeheim. Op 'Gasolina' dus, al werd het na de aankondiging en het tromgeroffel meteen weer stil. De nieuwe van Josje kreeg geen plaatsje in de Ultratop. MNM draaide de song wel eens, maar niet in vaste rotatie. Qmusic paste meteen en enkel Radio 2 stapte mee in het verhaal. Bij platenhuis Sony willen ze de ontgoocheling niet laten doorschemeren, maar vinden ze het enigszins jammer. "We mikken met Josje op een jong publiek", aldus Karsten Biesemans van SonyMusic. "Dus zou het fijn geweest zijn mocht het nummer in vaste rotatie gegaan zijn op zenders als Q en MNM."

Commotie

"Anderzijds wisten we dat dit niet noodzakelijk een grote hit zou zijn", gaat Biesemans verder. "Toch zijn we tevreden. Als je ziet hoeveel views het nummer haalt - 1,3 miljoen - en je merkt welke commotie er rond de hele release ontstaan is, denk ik dat ons doel wel bereikt is. Het was niet onze bedoeling om met Josje meteen een grote doorbraak te forceren. Ze heeft nu met haar neus aan het venster gepiept en al een beetje kunnen tonen wat ze in haar mars heeft, daar zijn wij al erg blij om."

Denkt Josjes management er ook zo over? En met welke problemen krijgen zij te maken met de 'herlancering' van Josje? Wat heeft de zangeres nog meer in petto? Lees het in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!