Eerste reacties op overlijden Willy Willy: “België verliest een schitterend mens”

Vorige week nog die #mia in de hand. Maar, Hero Willy Willy is no more. Je was een held, Willy Lambregt! Mijn oprechte condoleances aan zijn echtgenote, familie en dichtste vrienden. #rip #willywilly #thescabs #vayacondios #arbeidadelt pic.twitter.com/87KNxBn7h9

Michael Schack(@ michaelschack)