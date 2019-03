Eerste demo van David Bowie’s ‘Starman’ geveild SD

Bron: BBC 0 Muziek Een demo met daarop de vermoedelijk allereerste opname van het nummer ‘Starman’ van David Bowie, is dinsdag geveild. De plaat uit 1971 bracht bijna 60.000 euro op.

Bijna vijftig jaar lang lag de opname van ‘Starman’ van David Bowie weggepakt op zolder. Eigenaar Kevin Hutchinson had de demo in 1971 van zijn vriend, gitarist Mick Ronson, gekregen. Ronson was een van de muzikanten van Bowie, en wilde het nummer graag inoefenen met Hutchinson. Maar die was niet onder de indruk, zo vertelde hij aan BBC. “Ik herinner me dat ik ernaar luisterde en dacht: ‘Dit is oké.’ Ik dacht niet: ‘Dit is fantastisch.’ Wanneer je zestien bent, ben je niet gemakkelijk onder de indruk. Niets imponeert je.”

Toch bewaarde hij het bandje in een doos, die hij daarna op zolder vergat. Een gesprek met zijn vrouw Claire herinnerde hem echter aan het bestaan van de demo. “Ik denk dat zij dacht dat ik het bandje niet had. Wanneer je aan iemand vertelt: ‘Ik heb ooit iets met Mick Ronson en David Bowie gedaan’, denken mensen al snel: ‘Ja, maak me nog eens iets wijs.’” Toen hij de plaat terugvond, kon hij het amper geloven. “De opname is fenomenaal. Je hoort dat Mick het nummer nog nooit eerder gehoord had, want op het einde wil hij de bandopnemer afzetten en dan zegt Bowie: ‘Wacht even. Er is nog iets meer.’”

Op de plaat staan ook de nummers ‘Moonage Daydream’ en ‘Hang Onto Yourself’. Hutchinson hoopte dat de opname ten minste 11.600 euro zou opbrengen, maar dat bedrag is dus flink overstegen. Bowie stierf in 2016 op 69-jarige leeftijd.