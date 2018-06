Eerste comebackconcert van de Kreuners: ze doen het nog even goed als vroeger EERSTE COMEBACKCONCERT VAN WALTER GROOTAERS EN CO MC

14 juni 2018

00u00 0 Muziek De Kreuners zijn terug van veel te lang - of toch zes jaar - weggeweest. Dat is de leukste conclusie na de officiële try-out gisteravond in Lint.

Zo'n 500 gelukkigen kregen ruim een uur lang een voorsmaakje van wat Walter Grootaers en co de volgende zomermaanden op podia in het hele land brengen: onvervalste Vlaamse poprock en een pak meezingers en meestampers. Met dank aan de hitcatalogus van de groep: van 'Cous-cous kreten', 'Het regent meer dan vroeger', 'Hier en nu', 'Layla' en 'Ik dans wel met mezelf', 'Maak me wakker' en 'Ik was verliefd op Chris Lomme' tot bisnummers 'Zij heeft stijl' en een uitgesponnen 'Nu of nooit'. Opperkreuner Walter had de voorbije jaren wat last van de stembanden en dat hoorde je nu en dan. Zijn stem is iets minder bepalend, iets minder fel. Al werd dat aan 'de knopjes' wat bijgestuurd. Tussendoor verrasten bassist Axl Peleman, de graatmagere Jan Van Eyken en drummer Ben Crabbé met een gestripte versie van 'Meisje Meisje' en werd 'Jong' speciaal opgedragen aan Berre Bergen. Of De Kreuners anno 2018 veel nieuwe zieltjes gaan winnen, durven we te betwijfelen. Maar het indrukwekkende leger trouwe fans mag tevreden zijn. De Kreuners zijn alive-and-kicking. (MC)