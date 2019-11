Eerste bassist Arctic Monkeys kampte met zelfmoordgedachten nadat hij vervangen werd: “Toen zij op Glastonbury speelden, kon ik alleen maar huilen” SDE

13 november 2019

21u41 0 Muziek De Britse rockgroep Arctic Monkeys onderging in 2006 een personeelswissel: bassist Andy Nicholson (33) werd vervangen door Nick O’Malley (34), iets waar hij zelf niet voor gekozen had. En dat woog zwaar op Andy, vertelt hij in ‘The Michael Anthony Show’.

In 2002 richtte Andy Nicholson samen met Alex Turner, Matt Helders en Jamie Cook de rockgroep Arctic Monkeys op. Vier jaar later verscheen debuutplaat ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’: de snelst verkopende debuutplaat voor een Britse band ooit. Maar niet lang daarna werd bekendgemaakt dat Andy vervangen werd door bassist Nick O’Malley die nu nog steeds bij Arctic Monkeys speelt.

In ‘The Michael Anthony Show’ vertelt Andy over die periode vlak na zijn vervanging. “Wanneer ik denk aan 2007, 2008 en 2009, dan is het duister. Als die mensen dit kunnen doen, wat kan er dan nog allemaal gebeuren?” En hij vervolgt: “Het had niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik slaagde erin om met mensen te praten en erdoor komen ... Tijd heelt alles." Toch was het niet gemakkelijk, geeft Andy toe. “Ik herinner me wanneer ze voor de eerste keer de hoofdact waren op Glastonbury. Ik zat in mijn huis, alleen, in het donker. Ik herinner me dat ik ze op tv zag en thuis zat te kijken. En te huilen terwijl zij optraden. Kan je je voorstellen hoe dat voelt?”

Oorspronkelijk had Andy enkel de Noord-Amerikaanse tournee van de groep afgezegd, naar verluidt vanwege vermoeidheid. Nick zou hem enkel tijdens die tournee vervangen, en daarna zou Andy opnieuw verdergaan als bassist van Arctic Monkeys. Maar de bassist werd uitgenodigd op een vergadering met de rest van de band, waar ze hem vertelden dat Nick hem permanent zou vervangen. “Ik herinner me dat ik in die kamer zat en alleen maar dacht: ‘Probeer je sterk te houden.’ En dus schudde ik hun hand en zei: ‘Veel geluk’. Tot op deze dag weet ik niet helemaal waarom dit me overkwam.

Andy en zijn voormalige groepsleden spraken twee jaar lang niet met elkaar, maar ondertussen kunnen ze wel opnieuw door dezelfde deur, vertelt de bassist, die zelf muziek uitbrengt onder de naam Goldteeth. “Ze waren te gast op mijn huwelijk en ik praat zoveel als ik kan met hen. Tijd heelt alle wonden.” Dat hij nog altijd geld krijgt voor zijn werk aan de debuutplaat, zal ook wel een fijne bonus zijn.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be