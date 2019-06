Eerste AB Club-concert van ‘The Voice’-winnaar Ibe op kwartier uitverkocht MVO

Kaartjes voor het eerste concert van 'The Voice'-winnaar Ibe (17) zijn erg gewild. Zijn eerste concert in de AB Club, dat op 28 november plaatsvindt, was op amper 15 minuten tijd uitverkocht.

Ibe speelt in de kleinste zaal van de concerthal in Brussel en de plekken waren beperkt. Vorige maand bracht hij zijn eerste zelfgeschreven single uit, die de naam ‘Table Of Fools’ meekreeg. Wie geen tickets kon bemachtigen voor dit concert heeft nog altijd de kans om Ibe later deze maand al aan het werk te zien, want hij staat ook op Werchter.