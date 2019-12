Eén zendt vanavond concert Bart Peeters uit SDE

23 december 2019

Dezer dagen palmt Bart Peeters met zijn Ideale Mannen de Lotto Arena in. Niet alleen in december, maar ook in januari staan nog verschillende concertdata op de planning. Wie geen tickets kon bemachtigen, kan vanavond (maandag) bij Eén terecht, want de zender zal de hoogtepunten uit de show uitzenden. Het gastoptreden van Ronny Mosuse en het vijfhonderd-koppig pop-upkoor zullen hopelijk niet ontbreken.

‘Bart Peeters Deluxe’ is op maandag 23 december om 21u35 te zien op Eén.