Een K3-munt, een feestnummer én een jubileumshow: Studio 100 pakt groots uit voor 20 jaar K3

23 november 2018

14u10

Bron: Studio 100 0 Muziek In 2019 is het exact 20 jaar geleden dat de hit ‘Heyah Mama’ uitgebracht werd door de Karen, Kristel en Kathleen. Sindsdien heeft de populaire meidengroep heel wat teweeggebracht in Vlaanderen. Tijd voor een bijzonder feestje dus, vinden ze bij Studio 100.

Hanne, Klaasje en Marthe geven naar aanleiding van het jubileum vanaf april een grote verjaardagsshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. “Deze show is de absolute apotheose van 20 jaar K3 en wordt een heel groot feest!”, aldus Studio 100. Het belooft een spectaculaire voorstelling te worden vol verrassingen: zo zullen er meer dan 80 dansers te zien zijn, zullen er tal van medleys gezongen worden met zowel oude als nieuwe nummers, de bewegende tribune zal ook één keer rijden tijdens de show en de meisjes van K3 zullen voor het eerst te zien zijn in een nieuwe bijzondere outfit.

Maar daar stopt het niet bij. De komende maanden vinden er allerlei activiteiten plaats om de verjaardag in de kijker te zetten. Zo brengt De Koninklijke Munt naar aanleiding van deze speciale verjaardag een K3-munt uit met Hanne, Marthe en Klaasje. Ook verschijnt er op 19 januari een K3-magazine in een speciaal ‘20 jaar K3’-jasje boordevol weetjes. Daarnaast werkt K3 bovendien aan een speciaal K3-feestnummer en bijpassende clip die op 6 maart 2019 verschijnt. Later in 2019 komt er ook nog een speciale verzamel-CD rond 20 jaar K3.

De jubileumshow van K3 is vanaf 6 april 2019 exclusief te zien in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Neem voor tickets en info een kijkje op studio100.com en 20jaarK3.com.