Een huilende Billie Eilish, veel piano’s en grote overwinnaar Lewis Capaldi: dit waren de Brit Awards 2020 SDE

18 februari 2020

23u28 0 Muziek Dinsdagavond werden in de O2-arena voor de veertigste keer de Brit Awards uitgereikt, de meest prestigieuze Britse muziekprijzen. Zoals verwacht mocht Lewis Capaldi zich tot grote overwinnaar van de avond kronen met twee beeldjes. Het werd vooral een show vol emoties, met onder meer een huilende Billie Eilish, en hier en daar wat trefzekere kritiek.

Een breed glimlachende Mabel - dochter van zangeres Neneh Cherry - mag de Brit Awards openen met haar hit ‘Don’t Call Me Up’. Voor de gelegenheid kruipt ze samen met een legertje dansers nog eens in de schoolbanken.

Tussen het salvo grapjes door, maakt presentator Jack Whitehall ook even tijd om de vorig weekend overleden Caroline Flack te herdenken. “Ze maakte deel uit van onze Brits-familie, en ze zal enorm gemist worden", zegt een duidelijk geëmotioneerde Whitehall. Dat Lewis Capaldi daarna een ingetogen versie van zijn monsterhit ‘Somebody You Loved' ten berde brengt, voelt alleen maar passend.

De eerste award, voor ‘nieuwe artiest van het jaar’, gaat naar diezelfde Lewis Capaldi. Daarmee verzilvert hij al meteen een van zijn vier nominaties. Lewis krijgt de award trouwens uit handen van een van zijn beste vrienden, Niall Horan - ‘the other one’ van One Direction. “Thank you very fucking much, see you later", mompelt de zanger na een uitgebreide knuffel, om meteen daarna het podium af te lopen.

(Lees verder onder de foto.)

Weinig vrouwen

Dit jaar kreeg de organisatie van de Brit Awards heel wat kritiek omdat er zo weinig vrouwen genomineerd werden. Jorja Smith en Ellie Goulding mogen de prijs voor ‘vrouwelijke solo-artiest’ uitreiken. Het is (logischerwijze) een van de weinige award-categorieën waarin vrouwen effectief een nominatie wisten te verzilveren. Mabel, de vaakst genomineerde vrouw dit jaar, wint haar eerste Brit Award. “Er zijn zoveel geweldige vrouwen in deze categorie, dus het is een eer dat ik dit gekregen heb", lacht ze.

Ook Harry Styles kiest voor een ingetogen optreden. Hij brengt het prachtige ‘Falling’ in het water (jawel!), begeleid door twee piano’s. Het is echter vooral zijn bijzondere kanten outfit - met handschoentjes en parelketting - die opvalt. Wij denken alvast spontaan aan ‘De geboorte van Venus’ van Botticelli en kunnen onze ogen - net als de volledige O2-arena - niet van hem afhouden. Een ingetogen optreden zit er niet in bij Lizzo. Zij brengt een medley van haar grootste hits ‘Cuz I Love You’, ‘Truth Hurts’, ‘Good as Hell’ en ‘Juice’ met behulp van een showtrap, dansers in krappe pakjes en enorm veel zelfvertrouwen.

(Lees verder onder de foto’s.)

Kritiek

Rolling Stone Ronnie Wood - immer cool - mag de categorie ‘mannelijke solo-artiest van het jaar’ presenteren. Dit keer geen prijs voor Lewis Capaldi, maar Stormzy, die de prijs voor de tweede keer wint. “Eerst en vooral: ik bedank God! En ik ben dan misschien de beste man, maar ik heb de beste vrouwen in mijn team", voegt hij er nog fijntjes aan toe.

Ook Dave begint met enkel een piano aan zijn emotionele vertolking van ‘Black’ - het lijkt een trend te zijn - al krijgt hij snel versterking van een hoop strijkers en een andere pianist. Dave voegt zelfs een nieuwe strofe aan het nummer toe, waarin hij vraagt waar het geld voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell-toren blijft, een eerbetoon brengt aan Jack Merritt, het slachtoffer van de aanslag op de London Bridge en meer begrip vraagt voor Meghan Markle. Het publiek is terecht onder de indruk van zijn krachtige optreden.

(Lees verder onder de foto’s.)

Nog meer kritiek

Paloma Faith en Kiefer Sutherland mogen de prijs voor ‘internationale mannelijke soloartiest’ uitreiken, of zoals Paloma het verwoordt: “Een categorie die erg ondervertegenwoordigd is vanavond: de mannen.” Winnaar is Tyler, the Creator, die zijn eerste Brit Award wint. “Een speciale shoutout aan iemand die ik in mijn hart draag", laat hij weten. “Die ervoor zorgde dat ik vijf jaar geleden niet naar dit land kon komen. Ik hoop dat ze thuis zit te balen. Bedankt, Theresa May!”

Hailee Steinfeld, Anne-Marie en Courtney Love delen ‘beste groep van het jaar’ uit. De Britse groep Foals sleept de prijs in de wacht, opnieuw een eerste Brit Award die uitgedeeld wordt vanavond. “Dit zagen we echt niet aankomen", laten ze weten. “Het voelt echt raar om hier op het podium te staan.” En ook hier weer wat lichte kritiek: “Hopelijk zien we volgend jaar wat meer vrouwen in deze categorie.”

(Lees verder onder de foto.)

Vervolgens betreden Billie Eilish en haar broer Finneas, Johnny Marr van The Smiths en Hans Zimmer het podium. Samen brengen ze voor de eerste keer ‘No Time To Die’, het Bond-nummer dat Billie inzong.

Tranen

De prijs voor ‘rising star' werd op voorhand al uitgereikt aan een vrouw: Celeste. Zij brengt haar ‘Strange' met behulp van - u raadt het al - een piano. Maar geen nood, het blijkt de perfecte manier om haar indrukwekkende stem tentoon te stellen. “Dit is zo cool, ik had nooit verwacht dat dit me zou overkomen", stamelt ze nog even na haar optreden.

(Lees verder onder de foto.)

Spice Girl Melanie C deelt de prijs voor ‘beste internationale vrouwelijke solo-artiest’ uit. Billie Eilish wint haar eerste Brit Award, zoals wel te verwachten viel. “Lizzo, Ariana, Camilla, Lana, jullie zijn de enige reden dat ik besta”, bedankt Billie eerst en vooral haar mede-genomineerden. “Ik voelde me recent heel erg gehaat", bekent ze. “Maar toen ik op het podium stond en zag hoe jullie naar me lachten ... Het zorgde ervoor dat ik wilde huilen. En ik wil nu ook huilen, dus bedankt", waarna de stem van de 18-jarige artieste breekt en de tranen haar in de ogen staan.

(Lees verder onder de foto’s.)

U zal het niet geloven, maar ook Stormzy begint met een ingetogen versie van ‘Don’t forget to breathe’, mét piano. En een koor, dat ook. Al haalt hij er later wel nog zijn volledige band, dansers en een hoop vuurwerk bij. Daarna overloopt hij zowat alle andere emoties - grimmig in ‘Wiley Flow’, sexy in ‘Own it’, om dan met ‘Rainfall’ te eindigen in - jawel - de regen.

Ongemakkelijke grappen

Meneer ‘Sex Bomb’ himself, Tom Jones, reikt een van de belangrijkste prijzen van de avond uit: ‘beste nummer van het jaar’. Zoals verwacht gaat de prijs naar Lewis Capaldi voor ‘Someone You Loved’. Het is zijn tweede award van de avond. De zanger komt met fles alcohol het podium op en maakt enkele hilarische, zij het ongemakkelijke grappen: “Mijn naam is Lewis. Heel erg bedankt, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen gaat dit nummer niet over mijn ex die je elke avond op ‘Love Island' kunt zien, maar wel over mijn overleden grootmoeder. Hopelijk contacteert ITV haar niet voor een reality-datingshow. Bedankt aan mijn moeder en vader om, ik weet niet, seks te hebben en bedankt aan mijn grootmoeder om te sterven?”

“Hetzelfde als jullie”

Billie Eilish en broer Finneas mogen vervolgens opnieuw het podium op. Zij kondigen het ‘album van het jaar’ aan. Deze keer wint Dave, met ‘Psychodrama’. Het is opnieuw zijn eerste Brit Award. “Het is een eer om beloond te worden. Er zijn zoveel legendes in dit gebouw, je kan dit niet begrijpen. Harry Styles, Lewis Capaldi, Stormzy, Billie Eilish, Hans Zimmer ... Aan iedereen die van dezelfde plaats als ikzelf kom, en aan de jonge koningen en koninginnen die hun dromen nastreven... Ik ben hetzelfde als jullie. Wat ik zeg is de waarheid: jullie kunnen doen wat jullie maar willen." En hij voegt er nog emotioneel aan toe: “Aan iedereen die in de cel zijn tijd uitzit", een verwijzing naar onder meer zijn broer Christopher, “Hou vol jongens. Ik houd van jullie.”

(Lees verder onder de foto.)

Rod Stewart en Ronnie Wood sluiten de show af met het Royal Philharmonic Orchestra. “Jack, deze is voor jouw moeder, Hillary”, grapt Rod nog. Ze brengen ‘I don’t wanna talk about it’ en ‘Stay with me’.

(Lees verder onder de foto.)

De winnaars:

Nieuwe artiest van het jaar: Lewis Capaldi

Vrouwelijke solo-artiest: Mabel

Mannelijke solo-artiest: Stormzy

Internationale mannelijke solo-artiest: Tyler, the creator

Groep van het jaar: Foals

Rising star: Celeste

Internationale vrouwelijke solo-artiest: Billie Eilish

Nummer van het jaar: ‘Someone You Loved’, Lewis Capaldi

Album van het jaar: ‘Psychodrama’, Dave