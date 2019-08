Een dj-set in Turkije leverde Sasha & Davy een remix op van wereld-dj Robert ‘Moijto Song’ Abigail MVO

30 augustus 2019

17u29 0 Muziek Met ‘Radio’, afkomstig van hun gelijknamige recentste album, scoren Sasha en Davy een zomerhit en hun zoveelste top 10-hit in De Vlaamse Ultratop 50. Dankzij wereld-dj en producer Robert Abigail, bekend van de ‘Mojito song’, is er nu ook een internationale remix beschikbaar.

“Voor het 15de jaar op rij speelde ik deze zomer in Turkije en een Vlaming vroeg mij daar een tijdje geleden of ik ‘Radio’ van Sasha en Davy in mijn set wilde verwerken. Met veel succes heb ik het dit weekend op Turkse bodem gespeeld en de reacties bij het publiek waren bijzonder goed”, klinkt het bij de dj. “Met het koppel beleefde ik bij het begin van de zomer nog een leuke avond in een beach club. Ik heb ‘Radio’ beluisterd en ik moet toegeven dat hun Nederlandstalige popsong een oorwurm is. In functie van mijn dj-set, maar ook omdat ik het een tof nummer vind, heb ik met alle liefde en plezier een remix gemaakt.”

De Robert Abigail-remix van de Sasha & Davy-hit ‘Radio’ verscheen op het CNR/Vlaamse Sterren-label en is nu digitaal beschikbaar.