Eén cover en Nederland is dol op Milo Meskens

02 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Muziek Milo Meskens (22) is de nieuwe ­chouchou van Nederland. En dat ­dankzij een Engelstalige cover van ‘Het is een Nacht’. Hij kreeg al complimenten van Guus Meeuwis zelf én werd gesmeekt om het live te brengen in ‘RTL Late Night’.

"Hé Milo, maak eens een cover van een oude hit voor onze ‘Top 500 van de 90’s’", vroeg Qmusic de jonge singer-songwriter. "Waarom ook niet? Ik moest er toch naartoe om mijn nieuwe single ‘Stone Cold Liar’ te brengen", zegt Meskens. "Normaal denk ik goed en lang na over de juiste cover, maar nu niet. Ik heb snel gegoogeld en ‘Het is een Nacht’ van Guus Meeuwis was één van de eerste nummers die ik zag. Oké, tof. Daar kan ik wel wat mee, dacht ik. Alleen had ik nooit verwacht dat het plots zou ontploffen. Ik schrok echt toen Guus Meeuwis de cover op zijn Instagram deelde", zegt hij.

"Zijn manager stuurde nadien nog een berichtje naar één van de producers om mij te ­feliciteren met de knappe cover. Da’s echt een big deal als Guus dat zélf vindt. Het allermooiste compliment dat je kan krijgen."

Telefoon uit Amsterdam

Woensdag, een dag na de bewuste cover bij Qmusic, kwam er dan telefoon vanuit Amsterdam. Of Milo dat nummer live kon brengen op ‘RTL Late Night’. "Ik had het eigenlijk megadruk, want op 30 maart komt mijn eerste ­album uit. Ik zat volop in repetities. Maar er was geen ontkomen aan: ik moest alles laten vallen, mijn gitaar pakken en op de trein springen (lacht)."

Maar toch, met alle plezier. "Het is een droom die uitkomt, want da’s één van de grootste tv-shows in Europa. Daar hebben alle groten der aarde al opgetreden: van Ed Sheeran tot Coldplay en Sam Smith. Ik kan eigenlijk amper geloven dat ze míj daarvoor gevraagd hebben."

Binnenkort staat Milo Meskens op het podium in de AB (25/4) en Het Depot in Leuven (16/5).