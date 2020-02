Een arsenaal topsongs en een slimme show: zo pakte André Hazes ’t Kuipke in Isabelle Deridder

21 februari 2020

23u17 0 Muziek Zijn liefdesleven mag dan wel een behoorlijke puinhoop zijn, gisterenavond bewees André Hazes in Gent dat een echte vakman zich door niets of niemand laat tegenhouden om een steengoed concert te geven.

Vlak voor André het podium op kwam, klonk z’n nummer ‘Laat me maar vrij’ nog even door de boxen. Een ode aan de liefde, maar wel eentje zonder al te vaak veel verstikkingen en verplichtingen. Na de bewogen weken die hij erop heeft zitten (André verbrak z’n relatie met presentatrice Bridget Maasland en zou zich terug verzoend hebben met Monique, de moeder van z’n zoontje André), is het moeilijk om hier geen statement in te vermoeden. Zo schreef de Nederlandse pers over Bridget dat ze André veel te veel aan haar wilde binden, tot grote ergernis van laatstgenoemde. Het zou meteen ook een van de redenen zijn dat de twee uit elkaar gingen.

Maar als er in Gent al ergernissen waren, dan was daar op het podium niets van te merken. André stapte weliswaar tien minuten te laat de bühne op, maar dat leek het enthousiasme van het publiek alleen maar aan te wakkeren. Zij hingen vanaf de eerste seconde aan de lippen van Hazes, die de show begon met ‘Bloed, zweet en tranen’. Een hit van papa, die meteen kracht werd bijgezet door vlammenwerpers. “Hebben jullie zin in een feestje? Laat jullie maar horen dan”, sprak hij zijn publiek toe.

En geloof ons: dat bleek geen enkel probleem voor de aanwezige (en uitzinnige) meute fans. Zij werden getrakteerd op een hitjesfestijn, waarbij de songs van junior en senior netjes werden afgewisseld. “Maar mijn vader is nog steeds de grootste artiest ooit”, aldus André.

Waarna het volksfeest vervolgens nog een versnelling hoger schakelde. André vroeg aan het hele middenplein om de stoelen aan de kant te schuiven en nog harder te genieten. Zelfs de meest stijve harken in het publiek waagden zich door de aanmoediging van roerganger Hazes aan enkele danspassen. Het uiteindelijke resultaat? Het aantal polonaises bleek na enkele nummers al niet meer op één hand te tellen, waardoor we dat na een tijdje ook maar opgegeven hebben. Minpunten voor onze beroepsernst, we weten het, maar we hadden het te druk met het schrijven van deze review.

Een recensie die weliswaar niet compleet zou zijn zonder een paragraaf over de podiumpresence van Hazes. Er zijn genoeg artiesten die met topsongs en een uitstekende band op het podium staan, maar er niet in slagen om het publiek zo uit hun hand te laten eten als André gisterenavond. Een deel van de charme zat in dit geval ook in de bindteksten. Niet altijd de meest spitsvondige uitspraken - ‘Kan iedereen eens kut zeggen?’ bijvoorbeeld -, maar Hazes brengt ze wel met de nodige guitigheid. Gevolgd door een kamerbrede glimlach die zelfs het grootste ijskonijn weet te ontdooien.

Als afsluiter bracht André - hoe kan het ook anders - zijn eigen monsterhit ‘Leef’. Samen met een confettikanon op turbostand het perfecte sluitstuk van een avond vol nostalgie en hits.