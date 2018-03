Editors stellen nieuw album voor tijdens showcase in Sint-Truiden MVO

05 maart 2018

11u16 0 Muziek Goed nieuws voor fans van de Britse band Editors. Nog voor ze naar het Sportpaleis komen stellen ze hun nieuwe album 'Violence' voor tijdens een exclusieve showcase van Studio Brussel.

17 maar in Antwerpen, 12 maart in de Academiezaal van Sint-Truiden. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht, maar fans die er toen naast grepen kunnen hun kans nog wagen tijdens de nieuwe showcase van de radiozender.

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Studio Brussel.

The word is out! @editorsofficial speelt volgende week de Studio Brussel Showcase op een prachtige locatie: de Academiezaal van Sint-Truiden. Doe mee en win tickets voor het exclusieve concert, link in bio! #stubrushowcase Een foto die is geplaatst door null (@stubru) op 05 mrt 2018 om 08:18 CET